Ex alcalde yucateco vendió coches del Ayuntamiento pero no entregó el dinero

La venta de autos en el Ayuntamiento de Tekit durante la gestión de José Armando Medina Koh fue confirmada por un ciudadano que reveló haber adquirido un vehículo a un precio mucho menor del que reportó el ahora ex edil en la Cuenta Pública Municipal correspondiente al año 2021, información que dio a conocer la Auditoría Superior de Yucatán (ASEY).

Rafael Cortés Garrido, originario del municipio de Teabo, declaró ayer, en entrevista con Novedades Yucatán, que se dedica a la compra-venta de autos, y que en enero de 2021, siendo José Armando Medina Koh alcalde de Tekit, adquirió un automóvil sedan marca Ford, color azul, en 12 mil pesos. “Yo compré el auto como chatarra porque estaba malo el motor”, precisó.

El pasado martes, informamos que la ASEY busca a Medina Koh, quien reportó haber vendido dos vehículos en agosto de 2021 (unos días antes de que concluyera su gestión el 31 de ese mes), por 215 mil pesos, pero no reportó el ingreso a las cuentas municipales. Documentos en poder de este rotativo señalan que la ASEY precisó:

“Se detectó que la entidad fiscalizada enajenó (vendió) vehículos en el mes de agosto de 2021 por un importe de 215 mil pesos, y únicamente proporcionó dos pólizas, sin aportar la documentación que justifique la enajenación, ya que no entregó el Acta de Cabildo en donde se autorizó la enajenación y venta de los vehículos, los comprobantes fiscales digitales (CFDI) de los ingresos por enajenación de bienes, el documento mediante el cual se determina y dictaminan las causas, motivos y justificaciones por los cuales los vehículos del municipio debían ser enajenados, especificando marca, modelo, tipo, color, placas de circulación, condiciones en que se encuentra y avalúo de venta, la factura y tarjeta de circulación de los vehículos, reporte fotográfico de los vehículos, documento que acredite su desincorporación como activos del municipio, el procedimiento efectuado para tal efecto, ni documento que justifique la enajenación de los vehículos y su costo de venta, que pudiera causar afectación al patrimonio del municipio”.

A todo esto, Rafael Cortés Garrido declaró: “Cuando compré el vehículo el alcalde de Tekit era José Armando Medina Koh, y había terceras personas que me vinieron a ofrecer el vehículo. La verdad, no sé cómo hicieron ese desvío, a mí me entregaron todos los papeles. Yo me dedico a la compra y venta de autos, cuando compré ese auto lo primero que les pedí fue la constancia de que el Cabildo estaba de acuerdo en que estaba vendiendo el vehículo, me entregaron ese papel y también el documento de la baja”.

Y agregó: “No me gustaría tener problemas, pero están mal ellos, porque si vendieron y no reportaron, o si vendieron o reportaron otra cantidad, eso ya es decisión de ellos, deberían asumir las consecuencias. Las cosas como son, unos roban más y otros, menos. Si (el ex alcalde) tiene que pagar, es problema de él”.

