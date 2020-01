Ex alcaldes yucatecos acusados de desvío devuelven terrenos y coches

MÉRIDA, Yucatán.- Aunque no hay ninguno en la cárcel, nueve ex alcaldes de Yucatán denunciados penalmente por daño patrimonial han empezado a devolver bienes de la administración pública municipal que, incluso habían vendido, como terrenos, dinero en efectivo y automóviles, con el objetivo de “arreglar sus problemas”, declaró ayer el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASEY), Mario Can Marín.

El funcionario dijo que la ASEY ha presentado 57 denuncias contra ex alcaldes que incurrieron en daño patrimonial ante la extinta Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que dependía de la Fiscalía General del Estado, ahora convertida en un organismo autónomo denominada Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

“Sí te puedo decir que hay unos siete, ocho, nueve casos, que la Fiscalía ya solucionó, ya hubo devoluciones de dinero, habían coches que no los habían pasado a los ayuntamientos y ya lo hicieron, unos terrenos que habían vendido y ya se devolvieron, y hay ex alcaldes que están resolviendo y atendiendo sus casos; sé que hay algunos que han devuelto y arreglado sus problemas”, declaró Can Marín aunque no precisó de quiénes se trata.

El funcionario dijo que el número de denuncias contra ex alcaldes podría aumentar en los próximos días toda vez que a finales de febrero enviarán al Congreso del Estado el tercer y último informe individual de la cuenta pública correspondiente a 2018.

“Estamos por presentar a fines de febrero el tercer informe individual, junto con otro general, en el que vamos a incluir propuestas políticas que generamos para un mejoramiento tanto en la rendición de cuentas como en los procesos y que también estamos en el proceso de las acciones del segundo informe individual que presentamos en octubre”, indicó.

“Tenemos en este momento 57 denuncias, más las que van a salir y se van a generar del segundo informe individual que presentamos en octubre, más las que se pudieran generar del tercero que presentamos en febrero, ya las presentamos ante la extinta Vicefiscalía, estamos coadyuvando y damos el seguimiento adecuado; la verdad es un trabajo con muy estrecha relación con la hoy Fiscalía, y también desde el sistema estatal anticorrupción trabajamos de la mano con ellos”, indicó.