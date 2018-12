Israel Cárdenas/MÉRIDA

El ex alcalde de Tekax, Josué Manance Couoh Tzec, desvió más de 80 millones de pesos de recursos del ayuntamiento durante su gestión 2015-2018, según el reporte final del proceso de entrega-recepción, declaró el actual alcalde de esa localidad, Diego Ávila Romero quien agregó que interpondrá una denuncia en contra de su antecesor ante el ministerio público.

Agregó que el ex alcalde emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hizo desparecer informes de la cuenta pública municipal como 80 documentos contables de los ejercicios fiscales correspondientes a 2015, 2016, 2017 y los primeros ochos meses de 2018, es decir, de su último periodo de gobierno.

El actual alcalde de Tekax, Diego Ávila, emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que el monto de afectación en desvíos de recursos por parte del ex edil Couoh Tzec es de 82 millones 221 mil 148.16 pesos, cifra que se documentó tras el proceso de entrega-recepción a cargo de una comisión especial que presentó la información financiera.

“Con estos elementos interpondremos una denuncia penal ante el ministerio público en contra del ex alcalde de Tekax, Josué Manance Couoh por daño patrimonial. Este lamentable hecho está generando que no podamos realizar obra pública ni la aplicación de programas de apoyo para la sociedad tanto en la cabecera como en las comisarías, es una grave afectación a las finanzas municipales y el ex alcalde tiene que devolver ese dinero que es de lo tekaxeños”.

¿Y dónde está?

Ávila Romero agregó que hasta el momento no se sabe el paradero del ex alcalde Josué Manance Couoh, y que el único reporte que tiene es que desde hace varias semanas no se le ha visto por el municipio ubicado al sur del estado.

El alcalde de Tekax explicó que dicha situación financiera fue presentada a los regidores del ayuntamiento en sesión de Cabildo, y que se han llevado todos los procesos de entrega-recepción y de documentación de la cuenta pública conforme a las leyes, por lo que ahora servirán como pruebas para pedir la intervención de las autoridades judiciales y aplicar las sanciones correspondientes en contra del ex alcalde Josué Manance Couoh.