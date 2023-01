PROGRESO.- Avistamientos de cocodrilos en la ciénaga causan temor entre los invasores de la zona, mientras que las autoridades señalan que los reptiles se encuentran en su hábitat y es necesario respetar su espacio.

En los últimos meses, varios ejemplares de estos animales han sido detectados cerca de sitios habitados y de acuerdo con vecinos de Chicxulub Puerto, cerca de los predios ubicados en terrenos ganados ilegalmente a la ciénaga, esto ha generado temor entre los vecinos.

Los avistamientos de estos reptiles en las cercanías se ha debido, principalmente a la invasión del hábitat de estos animales, ante la insistente actividad en el relleno de ciénaga llevado a cabo por vecinos de esta comunidad, con el objetivo de tener espacios para construcción de vivienda, lo cual ha ocasionado el desplazamiento de diversas especies y la invasión de los terrenos de caza de muchos animales, por lo que la presencia de diversas especies es común en estos lugares, siendo los más peligrosos dichos saurios.

Ante esto el titular de la Policía Ecológica de Progreso, Obdulio Mena Sánchez, comentó que desafortunadamente, la acción humana ha provocado diversos daños en los ecosistemas de los humedales, debido a la destrucción de manglares, obstrucción de pasos de agua, y el desplazamiento y daño a la fauna local, por lo que la presencia de cocodrilos en estas zonas es algo normal y natural, tomando en cuenta que el ser humano ha sido quien ha invadido su casa y no al revés.

Asimismo, recalcó que hasta el momento no se han reportado ataques de este tipo de animales en la zona, ya que por lo general se mantienen cerca, pero a distancias prudentes, por lo que exhortó a los pobladores a tomar medidas cautelares con respecto a los mismos, siendo estas las de no molestarlos, mantenerse a distancia prudente de ellos, no alimentarlos bajo ninguna circunstancia y a que en caso de que pudieran invadir las zonas habitadas como calles o casas, reportarlo al número 969-103-62-86, correspondiente a las oficinas de la Policía Ecológica.

El comandante resaltó que la reubicación de estos animales figura exclusivamente cuando se salen de su hábitat y nos posible intervenir mientras estos se encuentren dentro de los humedales o zonas de ciénaga.

