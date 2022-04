AMLO anuncia la expropiación de dos terrenos en Yucatán por el tren maya

MÉRIDA, Yucatán.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que expropiará, por utilidad pública, dos terrenos en Yucatán: uno ubicado en Teya, comisaría de Kanasín, y el otro en la entrada a Mérida, sobre la carretera a Campeche.

Lo anterior, debido a que, aseguró, los propietarios de los inmuebles “dispararon” el costo de las tierras, donde se proyecta construir una estación del tren maya.

En rueda de prensa como parte de su gira de trabajo por Quintana Roo, el mandatario federal dijo que se indemnizará, a precio comercial, a los dueños de los terrenos, y advirtió que su administración está preparada para enfrentar los amparos que pudieran presentarse y reiteró que nada pondrá a su gobierno “contra la pared”.

“Tuvimos que tomar esa decisión porque se podía entrar (con el tren maya) a Mérida, así entraba el ferrocarril, es el derecho de vía que se tiene desde hace décadas, pero recomendé a los de Fonatur que mejor buscáramos rodear y no meternos, temía que iban a llover los amparos, que íbamos a quedar entrampados y no íbamos a avanzar, y en efecto, aun cuando ya no va a entrar el tren al centro de la ciudad donde incluso estaba la antigua estación, se tienen como 20 hectáreas, aún así, nos ha costado conseguir los terrenos en la periferia”, explicó.

López Obrador, quien desde ayer también encabeza una gira de trabajo en Yucatán, precisó que “del lado de Teya y de la entrada a Mérida llegando de Campeche, porque ya no son campesinos, sintieron que iba a pasar el tren y empezaron a acaparar la tierra, a especular, son empresas inmobiliarias, hay incluso casos en donde no aceptan los avalúos y quieren sacar raja, cobrar muchísimo. Ya di la instrucción que donde haya esos abusos se haga valer la expropiación por utilidad pública y se indemnice a precio comercial, pero no más, porque son ventajosos”.

El Ejecutivo señaló que “están acostumbrados a robar y piensan que porque tenemos el tiempo encima nos van a poner contra la pared, ¡pues no!, aunque nos lleve tiempo, no vamos a dejar hasta el final, y vamos a pedir a los jueces que nos resuelvan lo más pronto posible, tanto en el caso que haya amparos o se vayan a amparos por expropiaciones, con la justificación de la utilidad pública, porque es una obra importantísima, son 105 mil empleos, estamos hablando de una inversión de alrededor de 280 mil millones de pesos”.

Afirmó que nunca en la historia del Sureste se había llevado a cabo una obra como la del tren maya. “Es importantísima porque toda la gente que llega a Cancún, que ahora también podrá llegar en avión al nuevo aeropuerto de Tulum, podrá entrar, internarse y conocer tanto el lado del Golfo como el Caribe, la selva, una de las regiones culturales artísticas, arqueológicas, más importantes del mundo, es algo extraordinario, espléndido”, indicó.

“También deben saber los ciudadanos que, de los ambientalistas unos de verdad y otros impostores, pues saben que de Mérida hasta Chetumal es eléctrico el tren, imagínense cuánto se evitará de emisiones de gases contaminantes y la gente está de acuerdo, pero vamos a seguir convenciendo, persuadiendo”, afirmó López Obrador.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Hallan antigua vasija en tramo 3 del tren maya perteneciente a Oxkintok

Sale cargamento final de rieles para los tramos 3 y 4 del tren maya

Juez de Mérida suspende obras del tren maya por posibles daños a cenotes