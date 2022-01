Los planteles y oficinas de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), tanto de nivel bachillerato como licenciatura son espacios seguros y con protocolos estrictos para el regreso a clases presenciales, aseguró el rector José de Jesús Williams, ante los casos registrados en la entidad de la variante Ómicron.

Resaltó que las medidas sanitarias implementadas en todos los planteles y oficinas de la máxima casa de estudios se efectúan desde 2020 y fueron desarrolladas por las facultades de Enfermería, de Medicina e Ingeniería Química, para todos los protocolos necesarios de ingreso, permanencia y egreso de la comunidad laboral y estudiantil.

Las universidades, continuó, son los espacios más seguros cuando se manejan de manera adecuada los protocolos establecidos por las autoridades. Recordó que desde ayer, de manera virtual, regresaron los alumnos de bachillerato y a partir del 10 próximo los de licenciatura y posgrado.

Serán los días 27 y 31 próximos cuando lo hagan de manera presencial, respectivamente. “Unos días se atrasó porque obviamente lo que estamos tratando es de observar cuál es el desarrollo del desempeño de lo que sucede hoy en día con el incremento de los contagios, en ese sentido nuestra preocupación y ocupación es la salud de nuestra comunidad”, aseveró.

Uady, con un protocolo seguro

Pidió a todas las personas ya sea alumnos o trabajadores que se vacunen si aún no lo hacen y mantener los protocolos sanitarios correspondientes, pues es una labor de corresponsabilidad para cuidarse entre todos. En cuanto al aforo establecido y programado, dijo, es de entre el 75 y 100 por ciento del alumnado para la modalidad presencial.

“A nivel de bachillerato hemos tenido una respuesta de alrededor del 30 al 35 por ciento en actividades presenciales y algo que es importante es que la escuela, la universidad, es uno de los lugares más seguros para los jóvenes, no perdamos de vista eso, no es un antro, no hay fiestas, van a estudiar y tenemos un protocolo perfectamente definido”, recalcó.

