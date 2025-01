Fallece el ex titular de la Codhey Jorge Victoria Maldonado

El Dr. Jorge Alfonso Victoria Maldonado, quien desempeñó el cargo de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) durante varios años, falleció este miércoles a los 58 años.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa del deceso del ex ombudsman, hermano del ex secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC), Hidalgo Victoria Maldonado.

Jorge Victoria asumió la dirección de la Codhey en julio de 2006, sucediendo a Sergio Salazar Vadillo, y permaneció en el cargo hasta 2010. Fue reelecto por un segundo período, que concluyó en 2014.

Diversas instituciones y organismos han expresado sus condolencias a través de las redes sociales, como el caso de la propia Codhey:

"La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán expresa sus más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento del Doctor, Jorge Alfonso Victoria Maldonado, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Nos unimos a la profunda pena que embarga a su familia y amistades".

Licenciado en Derecho, Victoria Maldonado ocupó diversos cargos como funcionario público y de organismos autónomos. Además de ser el titular de la Codhey por varios años, se desempeñó como Secretario Ejecutivo de la misma, y también como asesor jurídico de la Subdelegación Mérida Sur del IMSS. En cuanto a lo académico, fue Doctor en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España y autor de diversas publicaciones.

Cabe recordar que durante mucho tiempo se distinguió como colaborador del periódico Milenio Novedades de esta casa editorial.

El fallecimiento del Dr. Jorge Victoria Maldonado deja un legado significativo en la promoción y defensa de los derechos humanos en el estado.