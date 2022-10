Esta tarde falleció el ex diputado federal, ex diputado local y ex presidente municipal de Izamal, William René Sosa Altamira, quien tuvo amplia carrera política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Recientemente, en mayo de 2021, Sosa Altamira ocupó el que sería su último cargo público como encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Rural en la actual administración del Gobierno de Yucatán.

Carrera política de William Sosa

En la administración pública, William Sosa fue diputado local en la LV Legislatura 1998-2001; presidente municipal de Izamal en el trienio 2001-2004, gestión en la que Izamal fue declarada la primera ciudad Pueblo Mágico de México en todo el país.

Asimismo fue director del entonces Centro Estatal de Desarrollo de Desarrollo Municipal (CEDEM) de 2007 a 2012 durante la administración de la entonces gobernadora Ivonne Ortega Pacheco. Así como diputado federal por Yucatán de 2012 a 2015.

En la iniciativa privada, William Sosa incursionó en el ramo turístico hotelero y también en el transporte público.