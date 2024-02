¡Ojo! Así operan los falsos secuestros, nuevo modo de estafa en Yucatán

Los casos de fraude o estafa ponen en alerta a los yucatecos, y quienes han sido víctimas de este delito han recomendado a las personas a no confiarse de llamadas o mensajes de números desconocidos o supuestos secuestros de familiares, o supuestos beneficios por comprar acciones bajo precio y tener grandes ganancias, supuestas gangas que incluso se ofertan por mensaje en las redes sociales, ya que en muchos casos ese es el “gancho” para robarles su dinero.

Y es que en las últimas semanas se ha escuchado que varias personas han vivido “en carne propia” lo que sucede cuando les roban su dinero, piden prestado a favor de ellos con su mismo número o llaman a sus familiares y les dicen que están secuestrados y que depositen recursos para su liberación.

Aunque se tratan de casos “enredosos” cuando los delincuentes logran su cometido, quienes ya pasaron por ello o incluso estuvieron a punto de caer en la estafa, pensaron que ellos nunca iban a ser los siguientes en ser engañados.

Con el uso de las redes sociales y aplicaciones tecnológicas, los que se encargan de estafar o cometer fraude a las personas han modificado sus estrategias; actualmente incluso se envían mensajes a través de perfiles falsos o roban fotografías de la víctima para hacerse pasar por ella en internet o por aplicaciones de mensajería.

A veces la persona o víctima tarda demasiado tiempo en darse cuenta y cuando decide tomar cartas en el asunto, el estafador ya cumplió su objetivo, por lo que resta en interponer la denuncia ante las autoridades correspondientes, en estos casos ante la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con el reporte de Retail 2023, realizado por Adyen, cerca del 26 por ciento de los consumidores mexicanos encuestados han experimentado fraudes en pagos en el último año. Esa cifra es ligeramente superior al promedio mundial que se ubicó en 23 por ciento en el mismo periodo.

En ese sentido, en el estado las personas comentan que ahora se sienten un poco más temerosos de realizar pagos en línea a través de internet, pues han visto cómo algunos usuarios son víctimas de este delito, casi sin darse cuenta y al efectuar alguna transacción.

“La verdad es que es algo que pocas veces me imaginé que me iba a pasar a mí, siempre ando corriendo y con las prisas, así que cuando me avisaron que alguien pedía dinero prestado a mi nombre por medio de mi número de WhatsApp me sorprendí demasiado y opte por denunciar lo que me pasó”, comentó Julio C., quien estuvo a punto de ser víctima de fraude.

Por su parte, Margarita Aranda, quien narró que recibió una llamada telefónica donde la intentaron estafar, comentó que estuvo a punto de caer en el engaño de dicha extorsión, sin embargo logró comunicarse a tiempo con su hija (que supuestamente estaba secuestrada), quien le dijo que era mentira, por lo que descubrieron a tiempo el engaño.