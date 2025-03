Familias reubicadas en La Plancha exigen sus escrituras

Aunque les garantizaron certeza jurídica de que las viviendas que fueron construidas a un costado del Gran Parque de La Plancha son suyas, las 11 familias que fueron reubicadas en los terrenos que llevan ese nombre aún no tienen una fecha concreta para la entrega de sus escrituras, pues no se ha definido la fecha para finalizar el trámite.

El director general de Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), Felipe Cervera Hernández, atribuyó este retraso a que durante la administración anterior no se realizaron los trámites para terminar de dotar certeza jurídica a esas familias y eso generó desesperación, pues algunos propietarios que tenían predios en los terrenos que pertenecen al estado sí iniciaron el proceso de escrituración; mientras que las viviendas que estaban edificadas en terrenos federales no lo hicieron, por falta de seguimiento o gestión.

A pesar de ello, aseguró que trabajan con la Federación para dotar pronto a las familias de las escrituras y terminar con la inconformidad de los afectados, quienes recibieron las llaves de esas casas desde el pasado 23 de diciembre.

Sin embargo, aunque en un principio el funcionario estatal había asegurado que los documentos se entregarían en dos o tres meses a los propietarios, ahora respondió que no se

tiene una fecha concreta, pues dijo, dependen de varias circunstancias de trabajo entre ambos poderes: el estatal y el federal.

“No quiero dar una fecha que no resulte cierta, no lo puedo hacer, pero lo que es un hecho es que se va a resolver…no creo que tarde tanto, el tema es que hay que regularizar todo el terreno, no se puede regularizar solamente la parte que corresponde a las viviendas, sino que se tiene que regularizar todo el terreno federal, la parte estatal que no se terminó y las partes que quedaron inconclusas”, enfatizó.

Cervera Hernández remarcó que hasta que no acaben con todo ese proceso no se podrán terminar de regular todas las viviendas, pues es indispensable que se regularicen primero los terrenos; reiteró que los vecinos pueden estar tranquilos, pues es un hecho que se va a hacer, aunque todavía no hay una fecha exacta.

Respecto a un vecino que formaba parte de las 11 familias que fueron reubicadas en La Plancha, pero que falleció el año pasado, el titular del Ivey explicó que los juzgados civiles definirán conforme a derecho y al código civil del estado, quién o quiénes recibirían el objeto de la sucesión.

Los vecinos afectados confiaron en que pronto podrán “ver la luz al final del túnel” y en los próximos meses obtengan la escritura de estas casas, las cuales fueron construidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a cambio de sus antiguos predios que quedaron dentro de los planos del Gran Parque de la Plancha.