Wílliam Sierra/Uxmal

El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa cuestionó el proyecto del tren maya ya que. según él, porque no es viable, es muy costoso, acabará como un elefante blanco y ocasionará severos daños ecológicos.

También señaló que el actual Gobierno federal envía el mensaje de ser enemigo de la inversión porque ha bloqueado varios proyectos.

Al volante de un Porsche que le facilitaron para participar en el Rally Maya, señaló que precisamente por falta de inversión continuarán los apagones en la Península.

“En el mundo actual los trenes de pasajeros, que no son urbanos, sino de distancias, han sido reemplazados rápidamente por la tecnología.

“A corta distancia, los automovilistas, taxis, vehículos de plataformas: a media distancia los autobuses desplazaron a los trenes por su eficiencia, costos y las redes carreteras, y a largas distancias por los aviones de bajo costo”.

Los ferrocarriles de pasajeros son excesivamente costosos en su construcción, señalo, y no deja ni siquiera para pagar los gastos de inversión. El proyecto del tren maya no tiene vialidad financiera, pero el problema aquí no es ese, sino el desastre ambiental que pueda generar.

El vehículo que conduce el expresidente.

“Para comenzar los estudios técnicos del proyecto señalan que se prevé una destrucción superior al bosque de Chapultepec, que va afectar el corazón de la biosfera de Calakmul, siendo (sic) la segunda selva más grande del Continente Americano, después de la Amazonas, y la principal reserva del jaguar.

“Le vamos atravesar como una lanza con las vías, quebrando todos los ecosistemas, se va desplazar contaminación, población, incendios, prácticas agrícolas inadecuadas, probablemente va a ser un golpe mortal a la ya de por sí frágil reserva natural del Sureste.

“Ya en los estudios se dijo que serían de unos 200 millones de pesos, y ya van en casi mil millones de pesos, esto ya es un reflejo de lo que será el proyecto, pues será muy costoso para los mexicanos, además del enorme daño ecológico” .

Energía

En el tema energético, comentó que la Península de Yucatán, por su crecimiento en zonas metropolitanas, como Mérida y la Riviera Maya, tienen demanda y picos de energía que tienen que ser remplazadas rápidamente con energías renovables.

“El proyecto del actual Gobierno federal de renovar el consumo de energía por carbón, que es el más contaminante del mundo y uno de los causantes del cambio climático, no es lo adecuado”.