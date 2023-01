Así habría ocurrido el feminicidio de Yeimy

La Fiscalía General del Estado de Yucatán confirmó que el hombre que se quitó la vida junto a su esposa en un hotel de Ecatepec, Estado de México, es el responsable del feminicidio de Yeimy "N".

Fue durante una rueda de prensa que se dio a conocer cómo fue el crimen contra la joven Yeimy "N", destacando que en un hotel de paso en el Periférico de Mérida habría ocurrido el crimen en el que la joven perdió la vida.

Se destacó que el negocio ubicado en el Periférico de la ciudad no dio aviso policiaco luego de que el auto de ese sujeto se retiró dañando las instalaciones del lugar, y robando además sábanas y tapetes, por lo que buscarán una sanción contra el mismo por no brindar la información a tiempo.

Durante una conferencia de prensa en la base de la Secretaría de Seguridad Pública, se informó que el presunto feminicida de Yeimy, Joshua "N", habría sacado del motel el cuerpo ya sin vida y se observa cómo lo cubrió con lo que parece ser una toalla.

¿Cómo sucedieron las cosas?

Los datos de las autoridades señalan que el pasado 5 de enero la madre de la joven se presentó a denunciar su desaparición.

En ese momento, la mujer explicó que el día anterior Yeimy salió de su casa alrededor de las 18:00 horas y le dijo que iría de paseo con Joshua "N", quien era su jefe inmediato, por lo que él pasó por ella en un auto Volkswagen Beetle de color azul.

Tras no tener noticias de la joven de 25 años, sus familiares comenzaron a buscarla y hacer sus propias indagaciones, por lo que la madre de Yeimy logra comunicarse con Joshua, quien le indica que no sabía del paradero de la joven, afirmando que ésta le había pedido que la dejará en un punto de la ciudad, el cual no especificó, y que supuestamente no volvió a saber de ella.

Ante esto, la familia de Yeimy denunció su desaparición y el 6 de enero se activó el Protocolo Alba para su localización.

Tras las investigaciones, el sábado 7 de enero se llegó a un predio en San José Tecoh, en donde el dueño autorizó la entrada de las autoridades, quienes localizaron un pozo del cual emanaba un olor fétido.

Finalmente, en el lugar encontraron el cuerpo sin vida de una mujer, confirmando posteriormente que se trataba de Yeimy.

Tras sacar el cuerpo, se realizó la necropsia del mismo, la cual señaló que la causa de muerte había sido asfixia mecánica por estrangulamiento y se estableció la joven ya tenía entre 60 y 72 horas de haber fallecido.

Ante los datos recabados durante las investigaciones, el Ministerio Público especializado en feminicidios solicitaron el 8 de enero una orden de aprehensión contra Joshua "N" para imputarlo por el feminicidio agravado.

Sin embargo, se alertó a las autoridades que el sospechoso había dejado Yucatán junto a su esposa el 5 de enero y que podía ser ubicado en el Estado de México, por lo que se pidió la colaboración de las autoridades mexiquenses.

Fue el 9 de enero que se les informó que Joshua y su esposa fueron encontrados sin vida dentro de un hotel en Ecatepec.

