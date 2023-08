MÉRIDA, Yuc.- Este sábado 2 de septiembre en la Plaza Grande de Mérida se realizará la primera Feria de la Miel, en la que habrá disponible este producto, así como sus derivados; hechos por las y los productores de la capital yucateca y sus comisarías.

El evento se llevará a cabo de 10:00 am a 5:00 pm y adquiriendo estos productos apoyas al comercio local, que ofrecerá el producto a buen precio.

Propiedades de la miel

Hay que recordar que la miel ofrece más de sesenta sustancias diferentes para nutrir el cuerpo como ácidos orgánicos (cítrico, láctico, fosfórico), vitaminas (C, B1, B2, B3, B5), ácido fólico y minerales (fósforo, calcio, magnesio, silicio, hierro, manganeso, yodo, zinc, oro y plata).

También, tiene aminoácidos esenciales, esteroles, fosfolípidos, flavonoides, polifenoles y enzimas.

Favorece la producción de energía por su gran aporte en azúcares, entre un 75-80 por ciento, de los cuales el 70 por ciento son glucosa y fructosa, dos monosacáridos que se absorben con rapidez en la mucosa intestinal y que proporcionan energía en pocos minutos.

¿Quiénes la pueden consumir?

Debido a que 100 gramos de miel aportan unas 300 calorías, su consumo se recomienda especialmente a personas que precisan una dosis adicional de energía como deportistas, niños en etapa escolar, personas mayores, trabajadores que realizan un esfuerzo físico, los que tienen una fuerte carga intelectual o los que quieren hacer una dieta para aumentar peso.

Por otro lado, en cantidades moderadas (unos 10 gramos/día), pueden tomarla quienes realizan una dieta de adelgazamiento, puesto que una cucharada de miel diaria añadida a la leche, queso fresco o yogur aporta grandes beneficios para la salud, no supone un gran aumento calórico y es más saludable que el azúcar común.

Los diabéticos también pueden incluirla en su dieta, siempre y cuando equilibren las raciones de azúcares con las dosis de insulina.

Sin embargo, no es del todo recomendable para los bebés. A pesar de que es sometida a ciertos tratamientos antes de comercializarla, en la miel pueden quedar ciertas bacterias que el sistema digestivo del pequeño no es capaz de destruir. Por tanto, no se recomienda su administración hasta los 18 meses.

Con información de Fundación Española del Corazón