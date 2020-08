“Frena” el Covid ferias de lectura en la entidad

MÉRIDA, Yucatán.- La Asociación de Editores y Libreros de Yucatán Raúl Maldonado Coello no cree que los libros en físico sean reemplazados por los digitales, ya que las personas disfrutan ir a las ferias que hacen por lo menos dos veces al año en los bajos del Palacio Municipal de Mérida y que por la contingencia tienen que esperar la autorización para que lo puedan hacer de nueva cuenta.

“Es un hecho que los yucatecos no son tan asiduos en la lectura, sin embargo, ese tipo de eventos son los que incentivan a las nuevas generaciones a tener interés de leer por placer y no por obligación”, señaló la presidente Roxana Maldonado Espinosa.

Indicó que además de Mérida también realizaban ferias en algunos municipios con lo que se podía acercar la lectura a más personas, de ahí la importancia de estos eventos, sin embargo, con la pandemia esto no ha sido posible debido a la instalación de filtros en las entradas, las cuales no dejan pasar a cualquier persona y menos si no reside en la comunidad.

“Nosotros hemos hecho varias acciones con el objetivo que las personas se acerquen a la lectura, pero la presencia de este virus vino a frenar todo lo que hacíamos, porque nosotros somos fieles a que la lectura se debe de hacer sosteniendo el libro”, precisó.

Dijo que no cree que se desaparezca el interés por adquirir un libro en algún establecimiento o ferias, a pesar del auge de la tecnología.