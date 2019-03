Novedades Yucatán/MÉRIDA

“Con las pilas bien puestas” es como el poeta yucateco Fernando de la Cruz define su participación en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey) 2019, ya que este año se encuentra en el evento con seis novedades editoriales propias, además de presentar libros de otros colegas y ofrecer una ponencia sobre el libro Recuerdos del corazón de la montaña de la escritora yucateca Ana Patricia Martínez Huchim.

En entrevista para NOVEDADES YUCATÁN, Fernando de la Cruz señaló que se considera a sí mismo un autor y promotor de la lectura, “ya que si sólo me dedicara a escribir mis libros y no me interesara por los lectores sería para mí contradictorio”.

El poeta en su labor como promotor ha impartido talleres literarios y ha dado clases formales de escritura creativa desde en centros culturales hasta a nivel universitario.

También, señaló, le gusta trabajar en colaboración. “Esta edición que tengo, es una segunda edición de mi libro para niños que se llama Si el avestruz volara; es una edición colaborativa porque yo escribí los textos, una editorial trabajó los interiores y fue mi familia la que trabajó los forros”, detalló.

“En el caso del libro Aliteletras de la A a la que quieras, salió en colaboración con Maldonado Editores y una escuela, un libro colaborativo porque son los textos de mi autoría con ilustraciones de una artista visual que se llama Lucía Gutiérrez y las ilustraciones de los interiores fueron basadas en los dibujos que hicieron niños de entre 8 y 11 años de edad”.

Algunos de los textos de Fernando de la Cruz que pueden conseguirse en el estand de Maldonado Editores en la Filey. (Brenda López)

Sobre su desarrollo como autor, señaló que se formó como poeta lírico en talleres literarios. Después empezó a escribir poesía satírica cuando regresó de hacer estudios de maestría en Español y en las clases realizó una lectura sistemática de literatura medieval, siglo de oro, etcétera, y ahí descubrió que existe una tradición enorme del poema narrativo con mucho humor y de la poesía satírica.

“O sea que hay muchísimo más que el lirismo puro, que es muy hermoso pero no podemos quedarnos sólo con eso, además sabemos que nuestro México lindo y querido es una mina de oro para escribir sátira, al mismo tiempo me gusta mucho leer poesía para niños y pues se me dio de manera natural, entonces me he manejado en esas tres líneas”.

“Mis libros para niños que están publicados son poesía, algunos de ellos son poemas de lenguaje, hay uno que otro poema narrativo como el libro El corazón de Plutón y otras dulzuras, que es un cuento versificado, con una intención didáctica”.

Y es que, explicó, se puede entrar a la escritura de poesía de diferentes maneras, desde el lenguaje, desde la vida misma o desde la emoción y todo es válido.

“Por eso es que hay cosas que se expresan de manera maravillosa en el poema lírico que es más emotivo, más personal y otras cosas que se expresan mejor en el poema de manera anecdótica como se ha hecho por 800 años en lengua castellana y se sigue haciendo, aunque los líricos puros refunfuñen y hagan lo que quieran, pero es muy válido y se sigue haciendo, y también desde el lenguaje, desde el juego verbal”.

Traduciendo poesía

Además de su faceta como poeta, Fernando de la Cruz también traduce textos del francés al español, del inglés al español o del maya yucateco al español, como lo hizo con el libro Cementerio Marino de Paul Valery, el cual tradujo del francés y este año presenta una edición en la Filey.

“Para traducir poesía hay que ser poesía; porque el producto es en sí un poema, o sea es una forma muy válida de creación de poesía, y es que hay que traicionar hasta cierto punto el texto original para serle fiel a la poesía”.

“Es que las traducciones se llegan a desgastar con el tiempo. Uno traduce para su tiempo y de repente una traducción que funcionó hace algún tiempo, pasan las décadas y ya empieza a chocarle a los lectores nuevos. Entonces la traducción que yo hice de Cementerio Marino manejé un lenguaje más fluido, con menos puntuación, más versos corridos, versos encabalgados, es finalmente una versión libre, como una paráfrasis que intento hacer pero sí mantengo el esquema de rimas y las estrofas del original”, puntualizó.

Actualmente Fernando de la Cruz está trabajando en la traducción de unos poemas de David Huerta, ya que dijo, la traducción para él es una forma de llegar al poema y apropiárselo para hacerlo suyo.

Por cierto, en cuanto a sus traducciones del maya al español, el autor recordó su traducción del poema “Huracán” de Ana Patricia Martínez Huchim que viene en el libro Ma’chéen koneli, que significa “No es por demás”, que la autora tizimileña no logró presentar en vida, ya que falleció en julio del 2018, siendo uno de sus últimos trabajos en los que plasmó su pasión por las letras y por la cultura.

Te invitamos a conocer las publicaciones de Fernando de la Cruz en el estand de Maldonado Editores dentro de la Filey y conocer más de este poeta que aún tiene mucho que ofrecer a las letras de Yucatán.