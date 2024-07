Celebra “Salvemos una Vida” su 29 aniversario

El programa radiofónico “Salvemos una Vida” cumple 29 años de servicio a la sociedad yucateca y más allá de las fronteras para prevenir el suicidio, a través de una organización civil sin fines de lucro, que funciona a través de donaciones y con voluntarios quienes aplican el lema “somos parte de la sociedad que trabaja para la sociedad”.

La emisión de ayer, conducida por Esperanza Nieto, a través de Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, reconoció a la presidenta Alis García y tuvo como invitado al psicólogo José Luis Vales y Lara, quien compartió fotografías de recuerdo de los inicios de “Salvemos una Vida”.

“Estamos celebrando el 29 años de vida del programa estatal en materia de prevención para las personas deprimidas y con ideas suicidas, entonces imagínense tiene 29 años este programa funcionando y pues hoy (por ayer) lo estamos celebrando. Estamos celebrando su cumpleaños número 29”, manifestó Esperanza Nieto.

Relató que el programa fue ideado por el doctor Gaspar Baquedano (q.e.p.d.), y el antropólogo, Guillermo Alonso Angulo.

“Ellos se juntaron con lo que habían vivido y habían visto el doctor Gaspar Baquedano en un viaje a Europa que fue a ver precisamente todo este tipo de cosas. Él trabajaba en el Hospital Psiquiátrico, viajó, y vio como allá habían organizado todo un programa para las personas que tenían ideas suicidas, para evitar que se suicidaran, que era un problema muy grave allá, pero que nosotros teníamos ese problema aquí en Yucatán también muy grave, la gente se suicidaba mucho y no sabían cómo atenderlos o cómo tratar esto y él tomó ideas de este programa en Oslo, Noruega; y después en años futuros él siguió viajando para ponerse al día y ponerlo en práctica aquí, adecuado a nuestras costumbres y nuestra forma de ser”, relató Esperanza Nieto.

La conductora remarcó que en estos 29 años, el programa “Salvemos una Vida” ha evitado que muchas personas se suiciden.

“A mí me ha tocado, en mi experiencia me han detenido en lugares, en un restaurant, en alguna convención, me detienen y me dicen: gracias a que los oí en el programa de radio no me suicidé. Gracias a que oí el teléfono de ayuda y hablé, no me suicide”, manifestó.

Al respecto, el psicólogo Javier Luis Vales analizó que las personas que se han puesto en contacto con “Salvemos una Vida” no llegaron al suicidio, toda vez que optan por acudir a un tratamiento psicológico o psiquiátrico, evitando con ello tomar la fatal decisión de terminar con su vida.

“La idea de ‘Salvemos una Vida’ la trajeron el doctor Gaspar Baquedano y el antropólogo Guillermo Alonso y la presentaron, hicieron un simposio e invitaron a muchas asociaciones que necesitaban ayuda, entre estas la Cruz Roja respecto de la cual Alis García era la delegada, y ellos se percataron que los paramédicos no sabían cómo tratar a la persona o a dónde llevarla, se les se les invitó a todas estas asociaciones y Alis fue para saber”, recordó Esperanza Nieto.

Agregó que el primer paso fue capacitar a personas en el Hospital Psiquiátrico, donde la que “tomó la batuta” fue Alis García.

“Le pidieron que fuera a la presidenta, ella dijo que sí y desde entonces ellos tres iban organizando todo lo de del programa ‘Salvemos una Vida’ y en un momento dado, el doctor Alonso, por un trabajo, se retiró un poco y entonces Gaspar veía toda la parte psiquiátrica y médica, y todo lo demás, y estuvo muy pendiente de que siempre se les capacitara ahí en el Psiquiátrico a los colaboradores y siempre estaba al día, él nunca soltó totalmente ‘Salvemos una Vida’, estaba pendiente aunque tenía muchísimo trabajo porque era el director del Psiquiátrico”, agregó Esperanza Nieto.

En la emisión se recordó que Salvemos una Vida tiene disponibles los teléfonos 9999 45-37-77 y el 075 los cuales funcionan 24 horas los 365 días del año, las cuales de manera anual reciben entre 3 mil 800 y 4 mil llamadas en promedio.

Al respecto, el psicólogo Javier Luis Vales recordó que en un principio el teléfono se operaba desde el Hospital Psiquiátrico y sólo funcionaba en horas de oficina.

“En realidad no se atendía las 24 horas, y debido entonces empezamos a prepararnos, aparece el primer equipo de personas para contestar en cualquier horario el teléfono de emergencia, entonces ya no era nada más en horas de oficina, sino que ya era efectivo, todos fueron capacitados en intervención de crisis, áreas de salud, algunos en el área espiritual, y que estaban relacionadas con la ayuda hacia el prójimo”, recordó.

Esperanza Nieto recordó que también se puso a disposición de la sociedad una sede de “Salvemos una Vida”, conocida como “La Casita”, la cual se ubica en la calle 56 número 435 por 49 y 51 del Centro, y destacó que incluso en una ocasión llegó una señora manifestando su deseo de ayudar pero que no sabía cómo, por lo que se dispuso a colaborar barriendo y haciendo la limpieza, acciones que hacía con alegría. “Es un ejemplo del que me acuerdo hace muchos años”, expuso Esperanza Nieto.

En la emisión de ayer también se recordó a los colaboradores de Salvemos una Vida en los últimos años como Marilis Escalante, Alberto Cruz, Salvador González, Miguel Cuello Pérez, Javier García, Elena Fernández, Jorge Barrera, Ana Helguera, Arsenio Rosado, Cesar Espadas, entre otros. Así como también a las personas y profesionales que han participado en el programa radiofónico como invitados a lo largo de los años.

En este sentido, Esperanza Nieto destacó que después de la pandemia ha llegado mucha gente joven a sumarse a “Salvemos una Vida”.