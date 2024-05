La demanda de viajes a destinos de toda América va en aumento, según muestra un nuevo informe publicado por Amadeus en colaboración con ONU Turismo. “Travel Insights 2024: Focus on the Americas, May to August 2024,” es el segundo de una serie de documentos que ofrecen información sobre el turismo mundial centrándose en América y sus subregiones, Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

Los datos de ONU Turismo muestran que en 2023 se registró en todo el mundo 1,300 millones de turistas internacionales, lo que supone un aumento del 34% respecto a los volúmenes de 2022, y los datos prospectivos para 2024 sugieren que la demanda seguirá siendo fuerte. Las llegadas de turistas internacionales a América en 2023 alcanzaron el 90% de los niveles anteriores a la pandemia.

De cara al futuro, los datos de Amadeus muestran que las búsquedas de viajes entre mayo y agosto de 20241 han aumentado un 132% en comparación con el mismo periodo de búsqueda en 2023. Los indicadores de viajes aéreos del mismo periodo de búsqueda muestran que las aerolíneas responden a esta creciente demanda de viajes, dado que la capacidad aérea aumentó en mayo-agosto hasta el 111%, comparado con los volúmenes de capacidad de 2023.

Los volúmenes de viajes siguen siendo fuertes, con Estados Unidos, Reino Unido y Brasil como principales mercados que buscan viajes hacia América durante el periodo de mayo a agosto de 2024. Norteamérica tiene la mayor cuota de búsquedas totales entre las subregiones de América para el periodo de búsqueda, con los tres principales destinos buscados por los viajeros de todo el mundo: Nueva York, Toronto y Los Ángeles.

La ocupación hotelera promedio en América se mantiene al mismo nivel que en 2023 para el periodo de mayo a agosto. Sin embargo, se espera que las cifras de ocupación crezcan a medida que se acerquen las temporadas altas de viajes debido al aumento de las reservas de última hora.

El informe destaca varias perspectivas para las subregiones para el periodo de búsqueda de mayo a agosto de 2024. Para Norteamérica, Estados Unidos, Reino Unido y Brasil son los principales mercados en búsqueda de viajes hacia esta región. Sin embargo, estamos observando un crecimiento en las búsquedas aéreas desde China y Japón para viajar a Norteamérica.

Estados Unidos es el principal mercado que busca viajes a Centroamérica (seguido de Canadá y Reino Unido). Costa Rica sigue siendo el destino más buscado de la subregión.

Argentina y Brasil también aumentan su popularidad como destinos en comparación con 2023, según las búsquedas. Buenos Aires, Sao Paulo y Santiago son los tres destinos más buscados por los viajeros de América que buscan viajes.

Estados Unidos, Argentina y Francia son los principales mercados que buscan viajes al Caribe, siendo Punta Cana el destino más buscado.

Francisco Pérez-Lozao Rüter, presidente de Hospitalidad de Amadeus, dice: “el segundo informe de Amadeus y la ONU Turismo demuestra la importancia de los datos para el sector. Los patrones de interés y búsqueda de los viajeros siguen cambiando, y es vital que las organizaciones de viajes conozcan las tendencias y las que podrían seguir evolucionando. Por ejemplo, en lo que respecta a la ocupación hotelera, los datos ponen de relieve la importancia de que las empresas de viajes se mantengan flexibles para poder responder a las pautas de última hora de los viajeros”.