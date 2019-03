Presentan en SIPSE obras 'recién salidas del horno'

Israel Cárdenas/Mérida

SIPSE en la Filey dialogó ayer con destacados escritores que participaron en la segunda jornada de la octava edición de la Feria Internacional de la Lectura, quienes presentaron sus obras “recién salidas del horno”, entre ellos el escritor Juan Villoro, quien en 2016 recibió el premio Excelencia de las Letras “José Emilio Pacheco”.

Cabe indicar que a partir de este lunes, de 17:00 a 18:00 horas, las entrevistas serán difundidas a través de la señal de televisión de Grupo SIPSE 9.1.

Ayer Juan Villoro Ruiz presentó su más reciente libro “El vértigo horizontal, una ciudad llamada México”, del cual explicó que es una obra sobre la Ciudad de México que recoge textos escritos desde hace 25 años.

“En todos estos años estuve escribiendo otras cosas, quería darle una unidad personal a este libro, se trata de una obra en la que hablo de cosas íntimas, mi relación con la ciudad, pero también es un libro de reportajes sobre zonas que me ha interesado indagar, como la situación de los niños de la calle, el mercado informal de Tepito, la Pasión de Cristo en Iztapalapa, y muchos lugares de la ciudad que no me son tan frecuentes, pero que determina la vida de esa urbe tan complicada y al mismo tiempo estimulante”, dijo.

Por su parte, el escritor e investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carlos Martínez Assad, presentó el libro “Cruzar el umbral al Medio Oriente”, que concluyó en 2018, y donde expone crónicas de diversos viajeros por dicha región.

Se trata del segundo libro de viajes que publica, el primero se tituló “Memoria del Líbano”, y ha redactado 57 libros desde 1973.

“‘Cruzar el umbral al Medio Oriente’ es un libro sobre los viajeros que incursionaron para conocer esos lugares, Jerusalén, la Basílica del Sepulcro de Cristo, que atrajo a muchos, y dejar un testimonio de lo que encontraron en esa región”, mencionó.

Comentó que existe “un pluralismo extraordinario porque han vivido judíos, cristianos y musulmanes durante varios siglos, y con diferentes denominaciones han mostrado la importancia de convivir; pudieron librar con sus diferencias”.

El escritor Carlos Martínez Assad promueve sus crónicas de viaje. (Daniel Sandoval/Novedades Yucatán)

Martínez Assad dijo que sobre Yucatán ha escrito diversos artículos como el del gobierno del General Salvador Alvarado Rubio; el de Felipe Carrillo Puerto, y el del gobernador de Tabasco y Yucatán, Tomás Garrido Canabal.

Por su parte, el caricaturista ilustrador Darío Castillejos Lascares presentó la obra “El regreso de la doctora ilustración”, una recopilación de artículos de las columnas que el escritor Carlos Monsiváis publicó en una revista en los años 80 del Siglo XX.

Darío Castillejos dijo que en la citada edición dibujó a 12 personajes, se trata de un volumen que se publicó en los primeros días de este año.

“Está saliendo del horno el libro ‘El regreso de la doctora ilustración’, es una suerte de consejos que da Carlos Monsiváis a la clase política y a la sociedad en general, y se burla de los vicios como el abuso del poder y la pose intelectual”, detalló.

En el set de Grupo SIPSE también estuvo presente el escritor argentino Leonardo Tarifeño, quien dio a conocer el libro “No vuelvas”, editado en octubre de 2018 y que aborda una crónica sobre los deportados mexicanos de Estados Unidos a la frontera con Tijuana, en el periodo que va del último año de gobierno del presidente Barack Obama hasta el actual mandatario Donald Trump.

“Mi función es contar las historias que atraviesan los mexicanos por Estados Unidos. Soy autor de dos libros, el anterior se llama ‘Extranjeros siempre’, que son crónicas producto de mi experiencias de viajes por Barcelona, Hungría, Brasil y México”, dijo.