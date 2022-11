MÉRIDA, Yuc.- Vuelve el Festival Internacional de las Luces (Filux) y este año por primera vez llegará a los municipios de Tekax y Valladolid, además de que de nueva cuenta estará en Mérida para que más personas puedan disfrutar de un recorrido nocturno totalmente gratuito con obras de arte realizadas con luz.

El evento se llevará a cabo en Mérida del jueves 24 al domingo 27 de noviembre; en Valladolid, del 1 al 4 de diciembre y en Tekax, del 8 al 10 de diciembre, de 6 de la tarde a 11 de la noche.

El director artístico fundador del Filux, David Di Bona, indicó que este año habrá 24 obras de arte, video mapping, esculturas de luz, instalaciones, iluminación arquitectónica, caminos de luz, cine, entre otras más que estarán a lo largo de un camino de luz en cada municipio donde se presentará.

Millonaria inversión

A través de una inversión estatal de 11 millones de pesos, este festival impulsará el turismo en el Estado y permitirá promocionar otras partes de la entidad.

Se presentarán obras de artistas nacionales tituladas como Museum of the moon, Mandala labrador, Mandala Naya and Mandala Perrier; Intrude, Lo fortuito, Ecos, Pájaro toh, Viviendo la luz, Life, Tradición que ilumina, Ataraxia, Faro, Lepidopter, Mana, Ausencia, Caminantes, Global rainbow, Solar flare, Primitivo, Lluvia, sol y refracción; En el sendero de un jardín rocoso, El jardín secreto, Alienación, Te quiero mucho, Rapitichiemih, Niños de dulce, además de iluminación arquitectónica, e intervenciones comunitarias.

Luna gigante

Entre las que destacan hay una luna que mide 9 metros de diámetro realizado por un artista de Reino Unido con una impresión real 3D que es réplica de una fotografía del satélite natural.

También se tendrán piezas de conejos inflables de gran tamaño que le han dado la vuelta al mundo, el arcoíris global que mide 30 kilómetros de distancia y zonas lumínicas con las que los asistentes podrán interactuar.

En rueda de prensa se indicó que se estará informando con tiempo a la ciudadanía sobre los diversos cierres de calles que se realizarán en las 3 localidades contempladas para que este espectáculo sea con mayor seguridad y orden para el disfrute de los asistentes.

Toda la información acerca de las fechas, obras y mapas de cada municipio está disponible en la página web www.filux.info.

