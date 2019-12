Fin de año... cierre de ciclos

Como todos los años, al final de éste, la gente empieza a prometer lo que va a cumplir el siguiente, pero que muy probablemente la lista sea muy parecida a la que no cumplieron el año anterior. Sin embargo, nunca perdemos la esperanza de que “este año” sí lo cumpliremos en verdad. Pero bien, lo que pretendemos es que independientemente de tus objetivos a cumplir, lo que realmente hagas sea eliminar lo que te estorba, perjudica e impide crecer en la vida. Para esto, te invito a realizar una lista de estas cosas y decidirte a eliminarlas tajantemente de tu vida, pues aquéllas pueden lograr que te quedes en el limbo de la mediocridad el resto de tu vida.

Aquí cinco cosas que debes eliminar de tu vida:

1.- Vivir del pasado.- Nada es sinónimo de estancamiento mejor que vivir en tu pasado y creer que las glorias pretéritas te serán suficientes para tu futuro cercano. Lo que pasó (bueno y malo) te hizo la persona que eres hoy, si quieres ser mejor aún, pues suelta eso y dedícate a lo que quieres lograr con enfoque solo en eso. Este presente se encargará de moldear ese futuro que quieres.

2.- Los miedos.- No menos importante que el punto anterior, los miedos son una barrera difícil de vencer, pero no imposible. Debemos lograr trabajar en nosotros para que, a pesar de los miedos, sigamos intentando las cosas hasta poder lograrlas. En ocasiones lo lograremos y en otras fracasaremos, pero jamás debemos permitir que nos gane la desidia, sino siempre seguir intentando.

3.- Pensar en exceso.- El desgaste mental y emocional, sumado a la pérdida de energía que puedes ocasionar en ti al dedicarle demasiado tiempo a pensar algo, cuando no lo merece o no es necesario, puede causarte debilidad de muchas maneras. Lo malo no está en pensar, obvio, lo malo está en ser indecisos o estar mentalmente ocupados en algo que no vale la pena.

4.- Quedar bien con todos.- Este es el principio de tu desgaste emocional y desequilibrio mental, el querer quedar bien con todos y tratar de que todo el mundo tenga un excelente concepto de ti. Si eres funcionario público lo entendería un poco, pero, fuera de eso, esta actividad también genera un desgaste de energía muy grande y los resultados son imposibles.

5.- Personas tóxicas.- La gente que solo tiene para ti chismes, que es metiche, que juzga sin conocer, que solo te genera mala vibra, que deja a su paso una energía demasiado tensa y densa, es mejor mantenerla lo más lejana posible. Tú vibra en positivo y adelante.