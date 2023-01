Debido a las constantes alzas en productos desde el año pasado, mismas que continúan en este inicio de 2023 golpeando severamente la economía, las tiendas de abarrotes que pretendían instalar paneles solares para ahorrar en el pago de su consumo de energía eléctrica, mantienen detenidos estos proyectos.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) de Mérida, Jorge Cardeña Licona, dijo ayer en entrevista telefónica que de las 4 mil tienditas afiliadas (2 mil en Mérida), aproximadamente el 40% (mil 600 negocios) lograron realizar el cambio a paneles solares en el último año, sin embargo el resto, tuvo que detener estos proyectos, debió a la falta de liquidez derivada de la actual situación económica.

“La escalada de precios no ha frenado, tenemos los altos costos de los recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la escasez y la consecuente alza en el precio del huevo, otros alzas como pan blanco, galletas, refresco, etcétera no nos dan tregua y obligaron que quienes en sus tienditas pretendían invertir en la instalación de paneles solares, hayan detenido ese proyecto ya que no pueden pagar los costos de la instalación y la mensualidad por el financiamiento”, aseguró.

Cardeña Licona dijo que las tienditas no cuentan por ahora con mucho recurso económico debido a que sus ventas el año pasado cayeron e inclusive, durante el mes de diciembre con las fiestas de Navidad y Año Nuevo, no se alcanzaron las expectativas planteadas.

“Estamos un poco caídos en cuando a solvencia económica. Por el momento si se están viendo los proyectos de paneles solares, pero no tanto como al principio.