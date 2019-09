Fuga de amoniaco pone en alerta a habitantes de Progreso

Gerardo Keb/Progreso

Aumentan reclamos de pobladores y vecinos de la colonia Vicente Guerrero de Progreso contra la empresa “Hielo Vita” debido a las fugas de amoniaco que se han presentado en el establecimiento.

Luego de la fuga de amoniaco registrada por la tarde de ayer en las instalaciones de la fábrica de hielo ubicada en la calle 33 por 114, vecinos de la zona manifestaron su enojo con esta situación, señalando que el gas se extendió en varias cuadras a la redonda, debido a que la fuga tardó varias horas en ser detectada.

Padres de familia de la primaria Vicente Guerrero, ubicada a escasos 100 metros del sitio de la fuga, indicaron que durante la salida de sus hijos, al mediodía de ayer, sintieron la presencia del olor característico del amoniaco, y comentaron que sus hijos respiraron dicho químico desde varias horas atrás, por lo que señalaron que temen por la salud de los infantes.

Los colonos de los alrededores indicaron esta situación no es un hecho aislado, ya que en las últimas semanas se ha presentado el mismo olor en al menos dos ocasiones más.

Indicaron que este sitio reincide en dificultades técnicas, posiblemente al mal estado de su maquinaria, lo que provoca que se escapen los gases, mismos que podrían dañar a los habitantes del lugar.

Una de las afectadas indicó que "los pocos vecinos que estamos cerca sufrimos este problema, ya no sabemos a qué instancia acudir, ya que todos se lavan las manos y no hacen nada. Lo único que queremos es que le den mantenimiento constante para que no siga habiendo fugas”.

Los vecinos de la zona y padres de familia de la institución educativa coincidieron en solicitar a las autoridades una solución real del problema.

Afirmaron que de ser necesario, las autoridades deben sancionar a los dueños para que su empresa ya no presente fallas, ya que al no haber acciones por parte de las autoridades correspondientes la compañía opera con normalidad sin importar los daños que pueda causar.