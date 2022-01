Aunque parezca lo contrario, vamos ganando la batalla. Pese a que cada día hay más contagios, estos suelen ser leves y durar poco tiempo. He escuchado a gente preguntarse ¿para qué me vacuné si de todas maneras ya es más débil la Covid? Y bueno, la Covid-19 disminuyó su fuerza debido a un cambio en el ARN del virus gracias a la vacunación mundial, es de mucho júbilo estar vacunado, pues te da un pequeño catarro, pero ojo, no siempre es leve, en especial si tienes factores de riesgo como insuficiencia renal, hipertensión u obesidad.

Además, la Ómicron puede ser letal para las personas no vacunadas, pero gracias a Dios, han sido muy pocos los que no se pusieron la vacuna, por tanto el índice de mortalidad está disminuyendo. En quienes no se vacunaron, con un mal tratamiento, lo más probable es que sea mortal. Recordemos que Ómicron es una evolución de las otras variantes como Delta, no es un nuevo Covid.

¿La Secretaría de Salud de Yucatán miente? ¿No cree que deberíamos de estar en semáforo rojo con la cantidad de contagios o con medidas más drásticas? Sin duda, hay cientos o miles más que los publicados. El reporte diario presenta los casos positivos a los que se les hizo un seguimiento epidemiológico, el cual es responsabilidad del médico llenar y enviar, pero hay tantos casos y el reporte es tan largo, que la mayoría de los médicos no lo realizan, no lo reportan, menos si te atendiste en un medio particular o en una farmacia, pues al final, esos casos difícilmente llegarán al destino para ser publicados. Si cuando te atendieron por Covid no te pidieron dirección, edad, cuántos animales hay en tu casa, a dónde viajaste, cuántas personas has visto en los últimos días, cuál fue la fecha de cada una de tus vacunas, etc., entonces tu caso no fue reportado.

Con lo anterior no puedo asegurar que la SSY miente, pues no sabemos cuántos casos fueron reportados realmente por los médicos, pero sí consideró que deberían de hacer llegar esta información que aquí redacto a todos los yucatecos.

Por otro lado, sobre el cambio de semáforo, me han preguntado si deberíamos de estar en rojo. El semáforo se basa en la ocupación hospitalaria, no en los casos leves de Covid y la verdad es que casi no tenemos pacientes graves. Por primera vez, no creo que el semáforo esté equivocado, el Gobierno ya hizo su parte con la vacunación, nos toca a nosotros cuidarnos.

Doctor, ¿y si salgo positivó qué hago? Si no estás vacunado contacta a un médico de inmediato, inicia un tratamiento y lleva un seguimiento estrecho. Si estás vacunado guarda la calma, contacta a tu médico, inicia un tratamiento y agenda con una cita para que te revise. No te hagas radiografías o laboratorios sin indicación médica, menos si es una prueba rápida de 3 por 100 pesos, reposa y aíslate. El peor pecado es pensar que no pasa nada.