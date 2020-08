Supera el millón de pesos la hospitalización por coronavirus

MÉRIDA, Yucatán.- Aunque el coronavirus es una enfermedad para la cual nadie estaba preparado, al menos a ocho de cada 10 infectados les irá bien, con síntomas moderados o serán asintomáticos y se recuperarán, consideró el médico cirujano Paul Vivas Estrada.

Resaltó que enfermarse de Covid-19 puede llegar a ser muy caro, por lo que ese porcentaje que contraerá el virus que complicará su salud, requerirá de pruebas, estudios, medicamentos y atención urgente, que puede generar costos hasta por un millón de pesos en clínicas u hospitales privados.

“Afortunadamente, el porcentaje no es tan alto si hablamos en números y cantidad de gente, obviamente es una catástrofe, es una situación fuera de lo normal. Todo lo que nos habíamos imaginado, nuestros peores miedos hoy están aquí y no es porque no haya la capacidad de los médicos ni de los enfermeros u hospitales, es que no hay lugar; puedo tener 20 camas vacías, pero si no tengo quien las atienda de nada sirve”, reconoció.

El especialista en pediatría explicó que la realización del diagnóstico básico es de vital importancia porque con base en él se determinará el aislamiento que se llevará, los cuidados y las medicinas que se administrarán.

En promedio, solo el costo de éste puede ir de los cinco mil 300 hasta los 12 mil pesos, hablando de un paciente sin complicaciones ni factores de riesgo.

Sin embargo, si presenta diabetes, hipertensión, obesidad u otro padecimiento, el médico solicitará diversos estudios como biometría hemática, pruebas funcionales hepáticas, PCR marcador infeccioso, velocidad de experimentación globular y ferritina itínere, por mencionar los más importantes, con costo que suman los cuatros mil pesos. Estos se deberán realizar una semana después para conocer la evolución de la enfermedad, lo que implica otros cuatro mil pesos.

Además de lo mencionado, hay que considerar el costo de los medicamentos que requerirá el enfermo, aunque no hay un tratamiento específico, puede gastarse entre mil y mil 500 pesos mínimo.

Destacó que en el sector privado, la atención resulta muy cara debido a que el paciente recibe vigilancia y monitoreo las 24 horas por parte de un intensivista, un médico internista, un neumólogo, un infectólogo y personal de enfermería.

Agregó que si una persona no tiene seguro de gastos médicos, mejor acuda a un hospital del sector público o de lo contrario, prepare los recursos económicos como mínimo por 450 mil pesos y de ingresar a terapia intensiva, sería de más de un millón de pesos.