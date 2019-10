Programa 'Médico 24/7' llegará a 54 municipios del Estado

Novedades Yucatán/Ucú

El programa “Médico 24/7” amplía su cobertura al extender su presencia a 54 municipios del Estado con la labor de 215 doctores, como parte de su segunda etapa, la cual puso en marcha el gobernador Mauricio Vila Dosal para llevar servicios de salud y medicinas a más yucatecos.

En gira de trabajo por el poniente del Estado, Vila Dosal encabezó en Ucú y Hunucmá el inicio de la segunda fase de este esquema que responde a una de las necesidades más sentidas de las comunidades yucatecas y que con su ampliación de capacidades llegará a 29 nuevas localidades, pasando de 25 a 54 municipios atendidos, e incorporando a 110 más profesionales de la medicina, para brindar la atención médica.

Durante la jornada, el Gobernador también entregó los trabajos de reconstrucción de 10 kilómetros de camino que comunica a Texán de Palomeque, Hunucmá, con Dzibikak, Umán, y del entronque carretero Mérida-Tetiz, obra que se logró gracias a una inversión de 15.2 millones de pesos y que permitirá recorrer esta ruta de forma más ágil y segura, al contar con una vía en óptimas condiciones.

Hay que recordar que Vila Dosal puso en marcha la primera etapa del programa “Médico 24/7” en mayo pasado en Chapab, el cual comenzó a operar en 25 municipios, beneficiando así a 112 mil 208

Los municipios que se agregan como parte de esta segunda etapa son: Dzidzantún, Espita, Motul, Muna, Muxupip, Peto, Progreso, Sinanché, Sucilá, Teabo, Tekax, Tekom, Temozón, Teya, Ticul, Tizimín, Tunkás, Tzucacab, Uayma, Valladolid, Yaxkukul, Yobaín, Ucú y la comisaría de Texán de Palomeque, en Hunucmá.

En su mensaje, el Gobernador afirmó que con “Médico 24/7” y la coordinación entre los gobiernos estatal, federal y municipal, se asegurará la atención 24 horas, todos los días de la semana en las cabeceras de los municipios de Yucatán, como se comprometió con la gente en su campaña.

“Empezamos este programa hace unos meses con 25 municipios, hoy ya son 54 que contarán con Médico 24/7 y con los nuevos doctores que se suman a este importante programa y, sin duda, esto está haciendo una gran diferencia en el Estado”, aseveró Vila Dosal.

En ese sentido, el Gobernador explicó que los servicios médicos que en los módulos de atención se ofrecen, son complementarios a los que se otorgan en los centros de salud de las localidades. A manera de ejemplo, si la clínica del municipio trabaja de 7 de la mañana a las 5 de la tarde, entonces, el consultorio “Médico 24/7”, abrirá a partir del cierre de horario del centro de salud, y cerrará hasta las 7 de la mañana del día siguiente.

A los médicos que se sumaron a este importante esquema, Vila Dosal les señaló la relevancia de la labor que realizarán en sus comunidades, por lo que los invitó a tomar este compromiso con responsabilidad y solidaridad para que nunca más un adulto mayor o un niño se queden días enfermos sin ser atendidos.

“La expectativa que se tiene de ustedes es muy alta. Son los que representarán los esfuerzos del Gobierno del Estado en el tema de la salud, así que de ninguna manera toleraremos a doctores que falten, no quieran atender la gente o se ausenten por momentos, porque si esto pasa, este programa no tiene sentido y todo lo que estamos invirtiendo no funcionará”, recalcó.

Otra acción importante en el rubro que recordó el Gobernador, fue la creación del programa “Médico a Domicilio”, que brinda atención médica de calidad a personas en alguna situación de vulnerabilidad entre adultos mayores, personas postradas o mujeres embarazadas que por su condición no pueden acudir a un centro de salud.

Al hacer un balance de lo realizado para mejorar la calidad de vida de los yucatecos, Vila Dosal recordó que se están rehabilitando 25 de las 50 Casas de la Cultura del mismo número de municipios, las cuales no estaban siendo usadas para su fin principal, y se están creando Academias de Iniciación Deportiva en los 105 municipios del interior del Estado, donde se dan clases gratuitas de futbol y beisbol a niños y jóvenes.

De igual manera, indicó que como parte del programa de vivienda de este año se realizarán en el Estado más de 17 mil acciones de este tipo, cifra histórica en Yucatán que responde al interés de su administración de combatir los altos niveles de pobreza en el Estado, siendo la falta de un hogar digno la principal manifestación de este mal.

Asimismo, destacó los programas con los que se apoya a los yucatecos, entre los que mencionó Peso a Peso, que da un importante respaldo a los hombres y mujeres del campo con apoyos a tiempo y los precios más bajos del mercado; Impulso Escolar, con útiles escolares, uniformes, mochilas y zapatos a los niños; MicroYuc, que este año cuenta con una bolsa de 53 millones de pesos; apoyos alimentarios para adultos mayores; a pescadores, entre otros.