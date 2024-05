El pasado martes, 30 de abril, falleció el escritor estadounidense Paul Auster. El novelista padecía, desde el 2023, cáncer de pulmón. De origen judío, nacido el 3 de febrero de 1947, en Newark, Nueva Jersey, Auster estudió en la Universidad de Columbia, a finales de los años 60, y fue un testigo directo de la rebelión estudiantil contra la guerra en Vietnam. No se enlistó en el ejército estadounidense y prefirió irse a trabajar a Francia.

Paul Auster, de acuerdo con Carlos Monsivais, era el escritor estadounidense más leído en América Latina. Y no lo dudo, he conocido a lectores austerianos, a quienes les gusta toda su obra. El escritor de la costa este, fue poeta al principio de su carrera, pero no le fue tan bien, y decidió aventurarse como novelista, género literario con el que alcanzó el éxito. Es un caso similar al de Charles Bukowski, quien también empezó en la poesía, pero en la novela es donde lograría su éxito comercial.

Mi experiencia lectora de la obra de Auster, se inició con la novela “Brooklyn follies”, la cual desde que empecé a leer la primera hoja me enganchó por su historia y, en particular, por el modelo literario austeriano, que juega con el azar, la causalidad y el destino. Luego vendrían las lecturas de “La trilogía de Nueva York”, “El libro de las ilusiones”, “La invención de la soledad”, y mis novelas favoritas: “4 3 21” y “Sunset Park”.

Desde mi punto de vista, es en la novela “4 3 2 1”, donde se manifiestan los intereses literarios que Auster buscaba como escritor. Uno de esos intereses fue los universos paralelos que una persona podía vivir a partir de una toma de decisión, o no, como, por ejemplo, un cambio de calle, o al dejar a una novia. Es decir, el sí o no en la decisión nos llevaría a experimentar vidas distintas. Y creo que todos o casi todos alguna vez nos hemos preguntado qué hubiera pasado en mi vida si hubiera elegido x camino.

La serie de sucesos que una persona puede experimentar por el azar o la causalidad es impresionante, y Paul nos enseñó que la vida no es como la pensamos o queremos que sea, sino que intervienen factores metafísicos que están fuera de nuestro control, pero que hacen que la existencia sea más abierta y no esté totalmente determinada por la lógica.

La obra austeriana, en la mayoría de sus relatos, se desarrolló en la ciudad de Nueva York, y no podría ser de otro modo, ya que Brooklyn fue el barrio en el que vivió acompañado de su esposa Siri Hustvedt, y Sophie, su hija. Auster, en 2006, fue galardonado con el premio Princesa de Asturias de las Letras, que, para la crítica, es la antesala del Premio Nobel de Literatura.

Paul Auster nos deja muchísimas novelas que vale la pena leer. Fue un escritor muy querido y apreciado por el mundo latinoamericano. Y no te arrepentirás de leer “Sunset Park” o “Brooklyn Falls”.