Muchos síntomas llaman al ciudadano a participar en detectar lo que enferma a las comunidades y “sanar” de una manera más inclusiva; hay una propuesta, adoptar la riqueza de las mujeres, precisamente en la política, pero también en el entorno personal.

Eso me inspira Mirabai Starr, quien en 1972, su madre, padre, hermano, hermana y ella abandonaron la vida citadina y se embarcaron en un largo viaje por carretera que los llevó hasta la Península de Yucatán, donde vivieron un tiempo en una playa caribeña aislada.

Absorbió la sabiduría de tradiciones espirituales muy diversas para dar forma ahora a un libro sobre místicas de distintas épocas y culturas del mundo.

La santa española Teresa de Ávila, la sabia alemana de la Edad Media Hildegarda von Bingen, la poetisa hindú Mirabai y la santa sufí Rabia Basri son algunas de las mujeres que inspiran su nueva obra, “Misericordia salvaje”, contó al diario Reforma.

“Crecí expuesta a muchísimas formas de sabiduría”, explica Starr.

Autora de más de una docena de libros sobre espiritualidad, en su más reciente obra busca compartir, sobre todo, el valor de la energía femenina.

Profesora de Filosofía y Religiones del Mundo en la Universidad de Nuevo México-Taos durante 20 años, advierte que los valores femeninos pertenecen a todos los géneros. Y, por supuesto, el libro no está escrito solo para mujeres, aclara. “Algunos de estos valores, estas sabidurías, atributos, cualidades femeninas son la cooperación, la importancia de los sentimientos, la encarnación en la vida cotidiana de la espiritualidad, el amor suave, dulce, amable, pero también ese cuidado para decir la verdad, la ternura. Y no es que los hombres no tengan estas cualidades, sino que todos necesitamos cultivarlas más”, precisa.

Starr considera que muchos de los problemas actuales del mundo, como la catástrofe climática, la violencia y la fragmentación de la sociedad, se pueden sanar a través de la sabiduría que han compartido las místicas de todos los tiempos.

“Estamos sufriendo, no solo en lo individual, sino como comunidad-humanidad. Por ejemplo, para mí la Virgen María es el símbolo de sostener en su manto el dolor de todo el mundo. Ella es la energía de compasión, de valentía, de sostener a los demás, es una gran inspiración para las mujeres, no solo para las católicas, sino para las mujeres de todas partes, que pueden recurrir a María, a su corazón compasivo, especialmente cuando estamos sufriendo”, asegura.

Su énfasis está en hacer conexiones entre las enseñanzas perennes que están en el corazón de todos los caminos espirituales del mundo, en un esfuerzo por equilibrar la acción con la contemplación y participar en una vida de servicio consciente.

“Tengo la esperanza de que las personas encontrarán una resonancia, la sabiduría de maestras para poder despertar sus propias almas y ayudar también en la sanación del mundo”.

A los 14 años de edad, la hija menor de Mirabai Starr, Jenny, murió en un accidente automovilístico en 2001. El mismo día de la tragedia se publicó el primer libro de Mirabai, una traducción de La noche oscura del alma, de San Juan de la Cruz. Ella considera la muerte de su hija y la conexión entre la pérdida profunda y el anhelo de Dios, la base de la vida espiritual. Yo también.