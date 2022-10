La esperada noche llegó y ante casi 30 mil fanáticos, según cifras oficiales, la banda Guns N' Roses se presentó en el Centro de Espectáculos Montejo en Xmatkuil.

La banda estadounidense salió al escenario después de los 45 minutos que tocó Molotov, grupo telonero del concierto que puso a brincar y a cantar a los asistentes con sus ya conocidos temas como "Gimme the Power", "Marciano" y "Frijolero", entre otros.

A las 21:50 horas por fin los asistentes pudieron a ver a Axl Rose, Slash y Duff McKagan, quienes fueron recibidos entre gritos y aplausos por los fans que asistieron.

Tras dos años de espera por la pandemia del coronavirus Covid-19 que no permitió que la banda se presentará en Mérida, por fin los yucatecos pudieron disfrutar en vivo de temas como "Welcome to the Jungle", "Sweet child of mine", "It’s so easy", "Browstone", "Live and let die", entre otros.

Entre las sorpresas fue la interpretación de una versión acústica de la canción "Black Bird", de The Beatles.

Uno de los momentos más eufóricos fue cuando Axl Rose gritó “¡Hola, Mérida!”.

Después de tres horas de una imponente presentación, la agrupación se despidió con el tema "Paradise City".

Con esta presentación Guns N' Roses inició su gira por el país, su próximo concierto será el 18 de octubre en Guadalajara, en el Estadio Akron, casa de las Chivas rayadas del Guadalajara.

Posteriormente tocarán el 21 de octubre en la Ciudad de México en el Estadio Ciudad de los Deportes o también conocido como Estadio Azul.

Finalmente, se presentarán en Monterrey, Nuevo León, el 23 de octubre en el Estadio Mobil Super, casa de Los Sultanes, equipo de la Liga Mexicana de Béisbol.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Anuncian conciertos de Natti Natasha, Pancho Barraza, Ramón Ayala y Margarita

'El color de tus ojos': anuncian concierto de la Banda MS en Xmatkuil

Danna Paola se presentará en diciembre en Mérida