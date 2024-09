Hablar del suicidio abre el espacio para prevenir

El suicidio es un tema que se debe hablar, preguntar a las personas cómo se sienten, si han tenido pensamiento de no querer estar en el sitio donde se encuentran, de no estar presente, de acabar esta vida, todas estas preguntas ayudarán a entender cómo se siente, cómo está, preguntar abre el espacio para prevenir, manifestó la subdirectora de Salud Mental en el Estado de Yucatán, Mariana Rodríguez Molina.

Comentó que el martes pasado, 10 de septiembre, fue el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, por eso la invitada de esta emisión fue la psicóloga Mariana.

“Fíjate, Mariana, quiero empezar platicando que antiguamente se pensaba que en el tema del suicidio no se debería de tocar, ni mencionar nada al respecto, pero creo que eso ha cambiado con el paso del tiempo, ¿qué nos puedes decir al respecto?”, preguntó.

La psicóloga agradeció a Salvemos por la invitación y por siempre tomarlos en cuenta, ya que este programa es un medio muy importante para poder difundir todo lo relacionado a la salud mental, porque es necesario que llegue a los hogares y no se quede en la oficina o en los escritorios.

“Hace años era mucho el miedo de tocar el tema, inclusive colegas decían, debemos de preguntarle al paciente si ha tenido pensamientos o no preguntarle, hoy en día en base a los estudios y todo lo que hemos visto, el suicidio no debe ser un tema tabú, se debe hablar al respecto de todo lo relacionado con esta problemática social”, expuso.

Destacó que este tipo de preguntas van a ayudar a entender a la persona cómo se siente, cómo está, muchas veces en las primeras entrevistas les da pena decirlo, no lo quieren compartir, y el hacer la pregunta abre ese espacio para poder prevenir esos pensamientos e ideas.

“El suicidio es un tema delicado en muchos hogares, no se comparte nada al respecto si un tío, abuelo o hermano pasó por esta situación se esconde o mencionan que murió de una enfermedad, cualquiera, esto por miedo al que dirá la gente. Hoy en día, parte de nuestro trabajo en salud mental, no es normalizar el suicidio, sino hacer lo propio con el tema de la salud mental en la entidad”, advirtió.

La especialista dijo que cualquiera persona puede padecer un episodio de ansiedad, depresión, tristeza profunda, que lo lleve al suicidio, ya que esto es el resultado del acto de un problema que viene de mucho atrás, es lo que se tiene que tener en cuenta, pero la gente continua tratándolo como un tema tabú.

“Una persona intento suicidarse o mencionó que quiere morirse, no se debe mencionar nada al respecto, pero todos se ponen muy tensos; pero no entienden que lo más importante es buscar ayuda, desde el primer momento que hay un pensamiento, una idea, se tiene que buscar apoyo, no ignorar las señales, la expresión de no quiero estar acá, me quiero morir, etc.”, indicó.

Por supuesto que se puede prevenir el suicidio, se va trabajando, precisamente, psicóloga Marilis, ayer hablábamos de esto en el evento, tuvimos un evento en la Universidad Marista y hablábamos de esto, ¿no?, así como existe la vacuna del Covid, ¿no?, y muchas vacunas, pero bueno, nos referimos al Covid, que fue muy amplio y muy, muy, pues vamos a decir, como impactante para las personas, debería existir la vacuna en salud mental, ¿y cuál es la vacuna en salud mental?

Rodríguez Molina explicó que el suicidio se puede prevenir, existen factores protectores de los cuales me puedo agarrar y no caer en estas ideas, en depresión, en la desesperanza, en esta visión de túnel, de no sé adónde voy, no quiero nada, ya no quiero estar aquí, no le busco sentido a mi vida.

“Tener un trabajo, una familia, vida saludable, son algunas redes de apoyo o estos factores protectores que me van a proteger y van a prevenir en cuanto al suicidio. Por otro lado, cuando existe una idea, un pensamiento, se les pide que acudan a cualquier servicio de salud mental para que puedan recibir la ayuda necesaria”, expresó.

Comentó que se debe escuchar a la persona que está en problemas, detenernos un momento a conocer sus inquietudes, lo que quiere comentar, lo que quiere compartir y ser empáticos, eso es importantísimo, y pedir ayuda.

“Decirle, mira, yo te acompaño a estos centros de salud, todos ya cuentan con servicios de psicología, el hospital psiquiátrico, también brinda este tipo de atención y son totalmente gratuitas porque son del Gobierno. Es importante que la gente sepa acerca de estos servicios y acuda a ellos, además de poder acompañar al familiar, al tío, al primo, o a la amiga o a la vecina que nos compartió, que está triste, que no tiene ganas de vivir”, señaló.

Recalcó que se tiene que trabaja en la autorregulación emocional, es decir poder controlar de acuerdo a mis emociones, de acuerdo a la situación que se esté presentando en el momento, cómo puedo recibir la información de la situación que estoy viviendo y cómo me autorregulo. Por ejemplo, la pérdida de un familiar, es normal sentir tristeza, llorar a la persona porque la vas a extrañar, pero no desbordarte, decir cosas incoherentes, el hacer conductas muy impulsivas, pues me voy aquí, me voy allá porque mi familiar falleció. O sea, cambiar en cuanto a la conducta.

“Entonces, tenemos que desde edades muy tempranas enseñarles a los niños pequeños la tolerancia, el poder tolerar, el poder esperar, el poder tener también estrategias de relajación, cómo regularse. Aceptación, cómo me regulo, ahorita trabajamos mucho con los niños cuando están enojados”, insistió.

Agregó que los niños o de los adolescentes que todavía viven con sus padres, estos también tendrían que aprender a autorregularse. Porque si ellos explotan, pues, lo más probable es que hijo también, porque lo aprendió.

