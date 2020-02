Hagamos ECO

Para cambiar a México tenemos que tomar las riendas del destino en nuestras propias manos y aprender a hacer explotar esa burbuja en la que vivimos que no nos permite conocer el exterior y con ello me refiero a la urgencia por mirar más allá de nuestras narices para comprender las dificultades del otro y quizá saber darle un empuje para lograr hacer las cosas diferentes; en otras palabras, nos faltan verdaderos líderes mexicanos que sepan guiar a una sociedad mejor y no solamente que busquen un beneficio propio.

Frente a ello, aparecen diversas organizaciones civiles que buscan transformar a los mexicanos en grandes líderes, como ocurre en Yucatán, Puebla y Veracruz, por medio de la escuela de ciudadanía y liderazgo “ECO”, llevada a cabo por la asociación civil y apartidista Kiinesis (antes Yucatán 3.0), la cual dio inicio, en su año número 8 de trabajo, a la novena generación yucateca. La kinesis, de donde la organización toma su nombre, es el movimiento de un organismo en respuesta a un estímulo, por tanto, explica la presidenta nacional Maricarmen Balam, “queremos ser ese estímulo fuerte que mueva a los mexicanos a la acción”.

Considero importante recalcar que la ECO trabaja con jóvenes de 15 a 19 años con el objetivo de buscar que obtengan contacto con la realidad que a veces nuestra burbuja no nos permite; de esa manera, los chavos se arriesgarán a conocerse, conocer a otros, poner sus talentos al servicio de los demás y sentirse parte de una sociedad en la que tenemos que trabajar con responsabilidad y perseverancia.

Para esta novena edición, la cual se lleva a cabo en la Universidad Marista, hubo un registro de 300 personas, de las cuales fueron seleccionadas 50 y están participando activamente 40; todos de distintas preparatorias públicas y privadas, quienes, durante 12 sesiones de trabajo, obtendrán en conferencias, talleres y actividades (50%) las herramientas que necesitan para desarrollar un proyecto social del tipo ABC (50%) que abone a la resolución de algún problema actual.

Maricarmen Balam, comenta que las actividades que realizan los alumnos suelen ir desde las más sencillas, como limpiar la playa, hasta solicitar patrocinios y colaboraciones para mejorar las instalaciones de una escuela e incluso la fundación de asociaciones civiles; sin embargo no todo se logra, ya que el nivel de exigencia ha llevado a algunos chavos a truncar su proceso e incluso a descubrir que lo que tanto pensaban necesario no lo era, pues la sociedad es más grande que lo que uno cree.

Cabe recalcar que, en estas nueve generaciones en Yucatán, se han observado cambios impresionantes en los jóvenes participantes que incluso han llevado a 4 nominaciones para el premio de la juventud, teniendo a un alumno ganador.

La magia de Kiinesis y la ECO se solventa a base de patrocinios; si deseas apoyar a esta magia puedes contactarlos en www.kiinesis.com o al teléfono 9993463554.

Entre sus próximos eventos, se tiene preparado uno para el agosto de las ECO en Puebla y Veracruz.