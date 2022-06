Nada más desesperante que, después de trabajar quince, veinte, treinta, cuarenta o más años, lleguemos a la ventanilla del IMSS a gestionar nuestra pensión y que quien nos atiende no dice “no puede tramitar su pensión, hay error en sus datos”. Y como bien dice la expresión “trágame tierra”, pues habíamos llegado a esta altura de nuestra vida con la enorme ilusión de disfrutar lo antes posible de la merecida pensión, lo que por la respuesta recibida no será posible, no al menos con la prontitud con la que nosotros quisiéramos.

Pero ¿a qué se debe que muchas de las veces cuando al tramitar la pensión no sea posible debido a algún error? Realmente la razón es más que sencilla: nos confiamos mucho a nuestra buena suerte, no somos previsores y pensamos que todas las cosas están bien, al menos para el trámite de nuestra pensión y la realidad nos demuestra lo contrario.

Mire, hay muchos motivos por los cuales un trámite de pensión no se puede realizar cuando en ventanilla del IMSS nos detectan algún problema. Por ejemplo, resulta que tenemos otro Número de Seguridad Social (NSS), o que mi NSS está siendo compartido con otra persona (invasión de cuenta), o que hay error en los datos asentados en las actas de nacimiento propia o de los hijos y/o con la de matrimonio y/o que datos asentados en estos documentos no concuerdan, o que la CURP o el RFC tienen error, o que algún documento no está traducido al español, y pare de contar.

El detalle puede ser aún más grave y triste si cuando al recibir la pensión observamos que el monto de ella no es la que su consultor le determinó o que las semanas cotizadas que usted daba por hecho que tenía no fueron las que se tomaron en cuenta para determinar su pensión, o que el salario pensionable es menor al que usted sabía que tenía.

Los anteriores pueden ser solo una referencia de los múltiples problemas que nos podemos encontrar al momento de tramitar o de recibir nuestra resolución de pensión, pero ello tiene salida y pues si es detectado el problema previo al trámite de la pensión no hay más que resolverlo y listo, aunque hay veces que puede durar años.

¿Qué hacer? Primero, es necesario que sea muy previsor y desde cinco años antes de pensionarse se ponga en manos de un consultor en seguridad social que le ayude a verificar que todos sus datos y registros estén correctamente asentados en todos los documentos; que valide usted que todos los periodos cotizados están incluidos en el reporte de semanas cotizadas y que su expediente electrónico en la Afore, esté actualizado. Quien tiempo toma, tiempo le sobrará