Hay que agradecer lo bueno y lo malo recibido este 2023

El programa de radio “Salvemos una Vida”, que se transmite por Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, en su última emisión de 2023, bajo la conducción de Esperanza Nieto, tuvo como invitada a Mora Ruiz Hagar, “Morita”, para hacer un balance del año que finaliza y cómo prepararse para recibir de manera positiva el año nuevo 2024.

“Agradezco la invitación para estar en este programa, que llena de esperanza a tanta gente. Hay que hablar y pensar positivo. Muchas veces escuchamos malas noticias que nos van lastimando el alma. Por eso me encanta este programa, porque hay que decirle a la gente que no todo en la vida es malo y de las cosas malas, hay que sacar lo positivo”, expresó.

Esperanza Nieto comentó que muchas veces el ser humano sólo piensa en lo malo que ocurrió este año, pero no en lo bueno, por lo hay que agradecer.

“Nos trajo tristezas, disgustos o preocupaciones, pero todo pasa y llega lo bueno y, a veces, no nos damos cuenta. Al vivir todo eso, podemos apreciar y valorar lo bueno. También hay esos momentos en que no nos damos cuenta en que pudimos, por ejemplo, saborear algo que nos gusta o comprarnos algo que nos gusta”, señaló.

“Morita” indicó que todo en la vida tiene una compensación, a pesar de las cosas malas que pueden ocurrir y son cosas que llena el alma.

“Hay cosas como una luna muy bella, que no valoramos, no nos damos cuenta. Estas fechas tan hermosas en esta tierra muy bendecida, ese clima agradable que nos toca en Yucatán, son cosas que tenemos que agradecer. En la vida no podemos comenzar algo y si nos va mal, decir: ‘lo dejo’, hay que ser perseverantes”, apuntó.

“Tengo un ejemplo tan maravilloso en mi madre, que ya no está con nosotros. Ella, cuando amanecía, aún nublado, podía ver lo hermoso del día. Todo lo canalizaba para bien, y eso fue un aprendizaje maravilloso. Mi mamá fue muy inteligente para educarnos, le dio a mi hermana una seguridad impresionante, hoy es una diseñadora muy famosa, pero también le costó mucho, porque primero se dedicó a la cocina y alcanzó el éxito con esto que hace. Siempre le comento a las mamás que no se cansen de darle amor a sus hijos, es bárbaro lo que les deja a los niños crecen sintiéndose amados, y más adelante serán adultos estables”, comentó.

“Mi hermana Mora tenía una imagen muy fuerte de la Morita cantante, era maravillosa en lo que hacía, pero siempre jalaba más la Mora que se dedicaba al canto. Fue duro porque, sin querer, la atención se iba hacia mí. Hoy por hoy, amo su éxito, me gusta cuando me preguntan si soy la hermana de Mora, la diseñadora. Fue una enseñanza de vida muy grade la que nos dejó mi mamá. Los papás sabemos saber educar, pero nunca dejar de amar”, agregó “Morita” Ruiz.

Esperanza Nieto remarcó que siempre será importante buscar lo bueno de las cosas que ocurren en la vida.

“Mi vida ha sido una larga trayectoria de tropiezos y de decir, vamos arriba. Como todo mundo, tengo mis problemas y hay días que no quiero salir de mi casa, y es normal, somos seres humanos. La vida es un balance de cosas que tenemos que aprender a entender y vivir, pero eso nos lo da el tiempo. Hoy agradecemos a Dios sentarnos a la mesa, en familia a comer, compartir y platicar”, señaló “Morita” al reflexionar al respecto.

La conductora de “Salvemos una Vida” preguntó a “Morita” de qué forma recibirá el Año Nuevo, 2024.

“Este año es muy importante para mí, porque me nombraron ‘Reina Momo del Carnaval’, que es la ‘Reina de la Alegría’, entonces estaré en el carro alegórico. Enero yo lo aprovecho para descansar, porque en diciembre hacemos muchos shows, este año tuvimos 25, agradezco a las personas que hacen posible que siga cantando y bailando para los niños. Este año, con lo del Carnaval, ya me estoy preparando, pero me llama la atención porque en enero me dedico a preparar lo del mes de abril, que es cuando hacemos el concurso para las niñas de elenco de ‘Morita’.

Es algo que cada año esperan las niñas. Entonces hay mucho trabajo. Viene un año lleno de bendiciones. El Carnaval es en febrero, pero en diciembre hubo unas caravanas para llevarle a la gente. También este año tengo muchos planes, pero llena de alegría y una familia muy bendecida”, indicó.

“Deseo mucha salud a toda la gente para que podamos trabajar, eso es lo primero que le deseo a la gente. Que este 2024, nos llene de muchas bendiciones”, añadió.

Esperanza Nieto agregó que su deseo para este Año Nuevo es que haya muchos momentos de alegría y felicidad.

“Sobre todo, muchos momentos de risa. Cuando nos reímos activamos el sistema inmunológico de tal manera que resulta de mucho beneficio. Les deseo muchos momentos de risa para 2024”, agregó.

Para cerrar el programa, Esperanza Nieto y “Morita” Ruiz enviaron una felicitación y bendiciones a los radioescuchas y lectores de “Salvemos una vida” para el año nuevo 2024.