MÉRIDA, Yuc.-En entrevista con un programa de espectáculos la hija de Armando Manzanero, María Elena Manzanero, habló del supuesto conflicto entre el cantautor yucateco y el cantante Luis Miguel, lo cual fue reflejado en la bioserie de “El Sol”.

La hija de Manzanero, quien perdió la vida en diciembre de 2020, habló de la opinión que le mereció un capítulo de la bioserie de Luis Miguel, en la que interviene el personaje de su padre.

“Yo no estuve cerca de él, no conozco a Luis Miguel en persona, tuve el placer de asistir a varios conciertos, pero no lo conozco. Supe que fue uno de los problemas que tuvo con mi papi porque le desesperaba mucho que lo dejara esperando y a toda la producción, creo que ese fue el motivo por el que terminaron su relación”, contó.

Señaló que considera que dicho capítulo puede tomarse como un homenaje a la relación que “El Sol” tuvo con su padre, la cual no fue solo de amistad, sino profesional.

“No hemos platicado, lo percibo como un homenaje, un agradecimiento por el trabajo que fue extraordinario que hicieron no sólo entre ellos, un equipo que juntaron a la mejor gente en el mundo para hacer estos discos”, añadió.

María Elena también confesó que su padre llegó a querer mucho a Luis Miguel y que, incluso, supo que sufrió por la ausencia de su madre, la señora Marcela Basteri.

¿Qué pasa en el capítulo de la bioserie?

El último capítulo de la bioserie de Luis Miguel dejó al descubierto distintos aspectos en torno tanto a la vida privada del cantante como de su carrera artística.

Diego Boneta y Pierre David, quienes interpretan a Luis Miguel y Armando Manzanero, respectivamente, en la bioserie del cantante. (Foto: redes sociales)

Precisamente, uno de estos, abordó el conflicto que vivió el compositor Armando Manzanero con “Mickey” a mediados de la década de 1990, cuando preparaban el disco “Segundo Romance”, lanzado en 1994.

Y es que, de acuerdo con la narrativa de la serie, Luis Miguel se encontraba sumido en una profunda depresión tras la muerte de su manager Hugo López, quien perdió la vida en 1993, a los 51 años de edad, a causa de cáncer de colon, por lo que en ese momento el lanzamiento de un nuevo material discográfico no estaba en sus prioridades y se mostraba desinteresado.

Así fue como nació una fricción entre el compositor de “Contigo aprendí”, y Kiko Cibrián, músico y arreglista de “El Sol” y, por supuesto, Luis Miguel.

Hecho que María Elena Manzanero ratificó en el programa de espectáculos “De Primera Mano” y consideró que pudo haber sido la razón del distanciamiento entre el músico y su padre, luego de varios años de amistad.

