Homenaje al maestro Armando Manzanero y aniversarios del Teatro Peón Contreras

Para conmemorar el 87 aniversario del natalicio del notable compositor yucateco de fama mundial, Armando Manzanero, nacido en Mérida el 7 de diciembre de 1934 y fallecido en la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2020, la Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno del Estado ofrecerá un concierto de gala en el Teatro Peón Contreras el próximo martes 7, a las 20 horas, con la participación de la notable cantante María Medina, el grupo Los Juglares, Alfredo Bolo, Morita, Beatriz Cervera y la actuación de la Orquesta Típica Yukalpetén, dirigida por el maestro Pedro Carlos Herrera, con sus solistas Maricarmen Pérez y Javier Alcalá.

La profesora Loreto Villanueva Trujillo, secretaria de la Cultura y las Artes, dará un mensaje y las palabras alusivas estarán a cargo del maestro Enrique Martín Briceño, presidente de la Sociedad Artística Ricardo Palmerín. La dirección artística y la conducción del programa serán responsabilidad del profesor Luis Pérez Sabido. La entrada es libre, con aforo para 700 personas.

El homenaje contará con la presencia de la señora Laura Elena Villa Figueroa, viuda del maestro Armando Manzanero; su hermana Enna del Socorro Manzanero; al igual que los hijos y nietos del ilustre compositor, así como representantes de asociaciones culturales y artísticas, los ex directores del Teatro Peón Contreras y otras personalidades del medio. Como tributo al maestro Manzanero serán interpretadas sus canciones Esta tarde vi llover, Adoro, Contigo aprendí, Somos novios, No, Voy a apagar la luz, Esperaré, Amanecer, Como yo te amé, Paso a pasito, Cuando me vaya de aquí, así como Yo sé que volverás y Todo termina, con letras de Pérez Sabido, y Hoy te quiero, con letra de José Antonio Ceballos.

Igualmente se recordarán dos hechos históricos: la inauguración del Teatro Peón Contreras en diciembre de 1908 y su reapertura en diciembre de 1981 como foro de importantes acontecimientos de la vida social, artística y cultural de Yucatán. Las palabras sobre el teatro las dirá el profesor Ariel Avilés Marín, primer secretario de La Liga de Acción Social, y se interpretará la canción-danza Despedida (1880), de José Peón Contreras y Cirilo Baqueiro Preve “Chan Cil”, reconocida como la pionera de la trova yucateca, así como la obertura del ballet Canek (2011), de Pedro Carlos Herrera.

Armando Manzanero fue hijo del trovador Santiago Manzanero y de la bailadora de jarana Juanita Canché. En 1942 inició sus clases de piano en la Escuela de Bellas Artes con la maestra Julia Baqueiro García-Rejón, hija de “Chan Cil”, en 1944 fue alumno de teoría y solfeo del compositor Amílcar Cetina Gutiérrez.

*Investigador emérito de la ESAY.