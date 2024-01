Hospitalizan por golpiza a Paola, de "Las Perdidas"

Integrantes del trío artístico "Las Perdidas" están viviendo momentos sombríos pues a unas horas de que 'Kimberly, la más preciosa' diera a conocer en vivo una fuerte discusión que tuvo con su pareja en Mérida, ahora Paola Suárez se encuentra hospitalizada debido a una golpiza.

Fue su amiga Wendy Guevara quien informó que Paola sufrió el feroz ataque que le dejó, de entrada, un hematoma en el ojo izquierdo y fractura en la nariz, por lo que requiere de por lo menos una cirugía.

Paola había compartido, también hace unas horas, el hermoso momento en el cual su novio de nombre Jesús le entregaba un anillo de compromiso. Todo cambió drásticamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paolita Suarez (@paolitasuarez28)

Lo peor es que Guevara asegura que el novio de Paola es quien la atacó de forma brutal.

Más tarde, esta misma noche en la cuenta de Instagram de Paola, se publicó el siguiente mensaje:

"No entiendo porque fue todo esto si sabes que te quiero mucho nos comentaron que Estoy apunto de perder el ojo me quebrante 2 costillas my me agarraste a patadas en el suelo nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me avisas pedigo matrimonio 🥺🥺🥺🥺".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TVyNovelas México (@tvynovelasmex)

El caso está bajo investigación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paolita Suarez (@paolitasuarez28)

Tal vez te interese: