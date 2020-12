Hoteleros de Yucatán esperan despedir el año con el 45% de ocupación

MÉRIDA, Yucatán.- El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Yucatán (AMHY), Héctor Navarrete Medina, dijo que en la segunda quincena del mes de diciembre la ocupación hotelera en Yucatán podría llegar al 45 por ciento, lo que se traduce en buenos números para el sector.

Añadió que en los primeros 15 días del mes la ocupación alcanzó el 20 por ciento en el sector del hospedaje, por lo que se espera cerrar el año con mejores cifras para la entidad.

“La primera mitad de diciembre se vio lenta, llegamos cuando mucho al 15 o 20 por ciento de ocupación, pero esperamos que en el cierre de año mejore ya que se estima entre el 40 y 45 por ciento, aunque en general se vislumbra un panorama incierto para el siguiente año”, agregó.

El dirigente destacó que “esta temporada decembrina los visitantes, en su mayoría nacionales, se están hospedando más en Mérida, Valladolid e Izamal”.

Asimismo, consideró que los próximos fines de semana serán muy buenos para la llegada de paseantes y se tendrán repuntes de ocupación principalmente en los municipios antes citados.

Navarrete Medina comentó que los próximos meses una “salvación” para el sector sería apostar por el turismo interno, dar a conocer los destinos que del Estado, las comunidades, comisarías y los nuevos pueblos mágicos.

“El turismo local es lo único que nos podrá salvar en los próximos meses, se deberá apostar por el turismo local y regional para que cada vez lleguen más visitantes a la entidad”, consideró.

Por otra parte, dijo que el próximo año será de incertidumbre para el turismo en general, ya que además habrá bastante competencia pues hay países que incluso pagan boletos de avión para que los turistas vayan a sus destinos, sin embargo Yucatán tiene cómo responder, pero se necesita promoción turística.

“La competencia va a ser tan fuerte que vamos a necesitar invertir en la promoción turística, por lo que las autoridades deben destinar alguna partida especial, no verlo como un gasto, si no, esto no va a mejorar”, señaló.

