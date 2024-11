Planean huelga por falta de respuesta a peticiones

El Sindicato Único de Trabajadores Profesionistas, Administrativos y Manuales del Poder Judicial del Estado de Yucatán (Sutrampjy), dio a conocer que alista una huelga derivada de la falta de respuesta al pliego de demandas por parte de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia a los que están solicitando, entre otras cosas, aumento salarial del 20% así como el respeto a la carrera judicial.

Ayer el secretario general del Sutrampjy, Renán Marcelino Puc Chi, dio a conocer que para el lunes 4 de noviembre han convocado a un total de 560 trabajadores a una asamblea de consulta de 09:00 horas a 17:00 horas en Mérida y otros nueve municipios, en la cual se preguntará si están de acuerdo que el sindicato emplace a huelga al Poder Judicial.

En este sentido relató: “en el mes de agosto iniciamos el proceso para la revisión salarial, y tal como lo marca el Artículo 170 de la Ley de los trabajadores al servicio del Estado, solicitamos a la presidenta del Tribunal, María Carolina Canto Valdez que nos reunamos en el mes de septiembre por medio de la Comisión de Condiciones Generales para revisar el incremento salarial para el año 2025, sin embargo, sólo tuvimos una reunión, se había acordado tener otras reuniones posteriores para abordar el tema, y a pesar de que ya presentamos varios oficios solicitando reanudar las pláticas no se ha obtenido ninguna respuesta, así que en consulta con los delegados del Sindicato decidimos utilizar el mecanismo de proceso de huelga”.

El dirigente sindical precisó que las demandas de los trabajadores son: el cumplimiento del Artículo 170 de la Ley de los trabajadores al servicio del Estado, que establece que por medio de la negociación y del diálogo en la Comisión de Condiciones Generales se determine cuál será el incremento salarial que se solicitará al Congreso del Estado para el año 2025; asimismo la firma de las condiciones generales de trabajo toda vez que el Poder Judicial no ha dado una respuesta a los planteamientos del sindicato.

Agregó que también figura la revisión de las condiciones en las que actualmente los trabajadores están laborando porque hay quienes están realizando funciones de otra categoría, pero les pagan un salario inferior; hay trabajadores a los que no les respeta sus descansos de fines de semana, no se pagan horas extras ni la prima dominical; no se respeta la carrera judicial.

Renán Marcelino Puc manifestó que hace falta personal en los juzgados, y están solicitando que se revisen todas las instalaciones del Poder Judicial porque ya presentan deficiencias que han generado accidentes laborales recientemente.

“Convocamos a los trabajadores a que participen a la consulta de este lunes 4 de noviembre, esta lucha es por ellos, la decisión que tomen es para que el sindicato pueda accionar un mecanismo que tenemos para la defensa de nuestros derechos”, afirmó el dirigente sindical.