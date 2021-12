MÉRIDA, Yuc.- El término “huérfanos digitales” se empezó a escuchar desde hace aproximadamente cinco años, cuando padres de familia comenzaron a utilizar dispositivos móviles y digitales para realizar sus actividades laborales, lo que causó el “abandono” emocional de sus hijos, que si bien tenían cubiertas sus necesidades físicas, no tenían interacción afectiva.

Esta situación se agravó durante la pandemia, pues se ha vuelto una adicción el uso de estos aparatos, que en ocasiones causan que algunos padres dejen de lado el cuidado de los hijos.

Sin interacción

“Dejamos de atender ciertas cuestiones de nuestro hijo por estar pegado al teléfono, o queremos mostrar en redes sociales lo buenos papás que somos y dejamos la interacción real de lado”, señaló la psicoterapeuta Karen Quintal Collí.

Agregó que una de las consecuencias en los niños con este tipo de “educación” son las relaciones afectivas que puedan desarrollar más adelante, es decir, al no aprender a apegarse de manera sana, no tener ese vínculo “fuerte” causa que cuando quieran establecer amistades o parejas no van a saber cómo mantenerla, porque no tuvieron ese lazo en su infancia.

Otra de las consecuencias es que los niños y adolescentes pueden aprender que es normal pasar mucho tiempo con cualquier dispositivo o tecnología, por lo que se puede generar una adicción por imitación.

“Se puede llegar a caer en situaciones donde los hijos no intenten interactuar de manera social, por estar ''pegados’ a los aparatos tecnológicos”.

La especialista, integrante del Colegio de Psicólogos de Yucatán, informó que esta situación la han desarrollado, principalmente, la nueva generación de padres conocidos como “millennials”.

Sin embargo, estas conductas las están adoptando personas adultas mayores por cuestiones de pasatiempo.

“La generación ‘millennial’ nació con el celular bajo el brazo, tiene esa tendencia, porque además de utilizar los aparatos tecnológicos en la parte laboral, llegan a su casa y es necesario perderse un ratito en el celular”, aseguró.

Contar horas dedicadas al celular

Las personas pueden identificar si están pasando mucho tiempo atendiendo su celular, computadora o, incluso, jugando videojuegos, simplemente con preguntarse cuántas horas le dedican; si rebasa más de la mitad de lo que uno está despierto, es cuando se puede decir que se tiene una situación de alarma.

También, hay que tomar en cuenta que si del tiempo empleado al día para atender estos aparatos, es mínimo lo que se destina para realizar las actividades laborales, igual se debe de considerar una situación de alerta.

Quintal Collí señaló que en los últimos meses sí se ha visto un incremento en las consultas por estos problemas, los padres de familia son principalmente quienes sufren estas conductas.

Se recomienda que no necesariamente se tenga que llegar con un especialista para retirar el apego a los aparatos tecnológicos, sino que es mejor ser consciente sobre las horas que se usan, ya que los niños necesitan tiempo de calidad, no cantidad.

“Si hemos establecido que estaremos dos horas con los hijos después de las actividades laborales, durante este tiempo la computadora, el celular y otros dispositivos tecnológicos no deben tocarse para nada, se debe estar para los hijos”, añadió.

Sin embargo, se debe recurrir con un profesional si se descubre que no se puede controlar el tiempo en el que se usa la tecnología, con el fin de que ayude con la situación y establecer parámetros a los que se enfrentará para dejar ese tipo de “adicción”.

TE PUEDE INTERESAR:

Yucatán: Celulares o carteras, el principal botín de rateros en el Centro de Mérida

¡Mucho 'ojo'! La pandemia también ha dañado la vista de los yucatecos

Así es como ha afectado a la vista las clases en línea y el home office a los yucatecos