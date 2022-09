"Ian" traerá lluvias para Yucatán

La tormenta tropical "Ian" evolucionó a huracán categoría uno la madrugada de este lunes, mientras avanza sobre el mar Caribe con dirección a la isla de Cuba.

De acuerdo con Protección Civil Yucatán, el ciclón se localiza al suroeste de Gran Caimán, a una distancia de 671 km al sureste de Yucatán y se mueve al noroeste a 22 km/h, con vientos de 120 km/h y rachas de 150 km/h.

El Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, Estados Unidos, y el Servicio Meteorológico Nacional, pronostican que el sistema ciclónico puede evolucionar a un huracán de mayor categoría durante este lunes o martes.

El pronóstico indica que este martes ya podría convertirse en un huracán de la máxima categoría.

Here are the 5 am Monday Key Messages for Hurricane #Ian. Latest information at https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/536aVhLwl5