Es común y frecuente que micro, pequeñas y medianas empresas registren en el IMSS a “pseudo-trabajadores”, como si fueran parte de su plantilla, a cambio de que éstos les reembolsen el costo de la carga social, fiscal y quizás, algo más.

Cuando lo anterior sucede, esas micro, pequeñas y medianas empresas obtienen un doble beneficio, pues contabilizan la contratación y ocupación de esos “supuestos trabajadores” y, por fuera del agua, estos trabajadores le reembolsan al “supuesto patrón”, los gastos erogados, por echarle la mano “a una buena amigo”, y pueda así recuperar vigencia y derechos en el IMSS e Infonavit.

Recientemente atendí a una dama a quien la hacen parecer como “empleada” de una pequeña empresa y cuál va siendo su sorpresa de que, al revisar su trayectoria laboral, de cuatro años, sólo le han reportado al IMSS e Infonavit, uno o dos, máximo tres bimestres por año.

Además, sus datos personales registrados en los institutos muestran inconsistencias y ahora, necesita realizar múltiples gestiones para hacer las correcciones. La dama en comento, tampoco tiene firmado un contrato de trabajo con la empresa, no hay registros de asistencia diaria ni resultados de su trabajo, no le dan recibos de nómina, no le pagaron aguinaldo, vacaciones ni primas. En este caso, quizás el buen amigo ha actuado de mala fe o es tan descuidado que ni siquiera sabe lo que él o su contador hacen.

El hecho real es que la dama en comento, con gran esfuerzo y sacrificio le ha pagado al amigo cada mes lo “convenido” para que la tenga dada de alta en el IMSS e Infonavit y así “acumular derechos” y poder tramitar a futuro crédito de vivienda y obtener pensión. Imagínese que usted fuera la persona de quien comento y que al momento de querer tramitar su pensión el Seguro se la niega, aduciendo que usted ha hecho simulación laboral.

¿Qué haría si lo anterior le ocurre a usted y el Seguro le diera sólo cinco días hábiles para demostrarle que su relación de trabajo es legal? Si sus circunstancias personales son en algo parecidas a las antes narradas, debe salir de toda duda y más vale que le dé una revisada a su trayectoria laboral y a sus registros en el IMSS e Infonavit, pues entre más pase el tiempo, más difícil le será recomponer cualquier anormalidad.

No peque usted de confiado ni se crea del todo de la buena fe de otras personas, por muy sus amistades o allegados que sean, pues lo que está en juego es solamente su bienestar futuro, y si se encuentra usted en una situación laboral simulada, déjela de inmediato y busque asesoría especializada y haga sólo lo correcto.