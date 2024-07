El Ayuntamiento de Mérida pide paciencia a los ciudadanos debido a los baches que han aparecido en diferentes puntos de la ciudad provocados por la fuertes lluvias de las últimas semanas, el alcalde, Alejandro Ruz Castro, aseguró que están atendiendo los reportes hasta donde se los permiten las condiciones climatológicas ya que, para poder trabajar en ellos, deben hacerlo en seco.

“Nosotros estamos atendiendo lo que nos permite. Recordemos que el problema del bacheo se tiene que trabajar en seco, porque si no, no hacemos nada, sólo estamos desperdiciando los materiales y esfuerzos del personal, no avanzamos en el problema”, indicó.

“Pedimos a los ciudadanos que tenga paciencia, que nos hagan llegar los reportes, los vamos a estar atendiendo, según las condiciones climatológicas nos lo permitan, contamos con una cuadrilla permanente de bacheo que está atendiendo los reportes, prácticamente, las 24 horas del día los siete días de la semana”, señaló.

Respecto al huracán “Beryl”, manifestó que están monitoreando y verificando su trayectoria, así como su comportamiento de manera permanente, a través de la unidad municipal de Protección Civil, para emitir las alertas correspondientes, pidió a la población que mantenga calma, e informarse por los medios oficiales de comunicación, tanto la Unidad Estatal de Protección Civil como la Unidad Municipal.

“Siempre, en Mérida y Yucatán, hemos tenido una cultura de prevención. El huracán ‘Otis’, lo vimos en la pasada convención de la Unidad Estatal de Protección Civil, y dejó algunas recomendaciones, algunos aprendizajes que estaremos implementando. En este momento, Mérida y Yucatán están listos”, expuso.