Imputan a mujer que amarró y dejó morir a su perrito en Umán

La juez de control de Umán, Iliana Elizabeth Álvarez de la Cruz, imputó a Nubia "N" por el delito de maltrato o crueldad contra un animal doméstico, al dejar morir amarrado a su perro de nombre “León” y exponerlo a las inclementes temperaturas de junio pasado.

Álvarez de la Cruz le impuso medidas cautelares diversas a la prisión, pues la mujer acudió de manera voluntaria para someterse a proceso penal.

Las medidas que habrá de cumplir son: firmar mensualmente ante la Agencia del Ministerio Público de Umán; no salir del Estado sin autorización; no acercarse a los testigos; someterse a vigilancia; llevar un brazalete electrónico, y la juez le ordenó no tener más animales domésticos a su cargo.

La audiencia de vinculación se efectuará el 7 de mayo, para definir su situación legal.

Fue el 12 de junio de 2023, aproximadamente desde las 7:00 horas, que la indiciada dejó a "León", un perro mestizo de color café, amarrado a un tubo a las puertas de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Gran Calzada II, de Umán, expuesto por varias horas a las altas temperaturas del sol, sin un lugar en donde se protegiera de la intemperie.

Lo anterior fue difundido por medio de las redes sociales y los vecinos no se tomaron la molestia por ayudar al can, que al final murió por falla orgánica múltiple secundaria a hipertermia, es decir, se deshidrató.

Sanciones por crueldad animal en Yucatán

En el artículo 409 del Código Penal del Estado se tipifica el maltrato animal como un delito y son todos aquellos actos de maltrato o crueldad en contra de un ser sintiente de compañía que le cause daños físicos o, en el peor de los casos, la muerte.

Las penas por este delito son de uno a cuatro años de prisión y una multa que va de 400 a 800 Unidades de Media y Actualización, en casos donde el animal de compañía solo sufrió de maltrato físico. No obstante, si la mascota fue víctima de un grave sufrimiento animal antes de su muerte las penas se aumentarán en un cincuenta por ciento.