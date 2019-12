Procura no enfermarte, IMSS solo atenderá emergencias este miércoles

Novedades Yucatán/Mérida

El Gobierno del Estado otorgará con normalidad los servicios de seguridad, vigilancia y emergencias a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como de urgencias en hospitales públicos pertenecientes a la Secretaría de Salud del estado (SSY) para atender mañana a la ciudadanía.

Los trámites y atención al público que se ofrecen en las oficinas del Gobierno del Estado se prestarán hasta las 15:00 horas hoy y mañana no habrá labores, toda vez que es día inhábil para los trabajadores estatales, de acuerdo con lo establecido por el Código de la Administración Pública de Yucatán. Las actividades regresarán a la normalidad el jueves 2.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) indicó que durante esos días se fortalecerán las laborales de vialidad y protección, principalmente en carreteras estatales, puntos turísticos y sitios de mayor afluencia en estos días, así como en el Centro Histórico de Mérida, en coordinación con la Policía Municipal.

La corporación policíaca también señaló que la Unidad de Monitoreo Policial (Unipol) trabajará, como cotidianamente lo hace a través del sistema de videovigilancia, al igual que los elementos de la Dirección de Siniestros y Rescates, que involucra a los cuerpos de bomberos y emergencias, con paramédicos y ambulancias para atender cualquier eventualidad.

El Centro de Servicios Yucatán, donde se realizan trámites de licencias y cambio de propietario de vehículos, trabajará hoy hasta la una de la tarde y mañana no ofrecerá atención al público. Las labores las reactivarán el jueves, como de costumbre.

A su vez, la Secretaría de Salud del estado (SSY) informó que se ofrecerá atención médica en los hospitales públicos de todo el Estado en las áreas de urgencias y hospitalización, por lo que únicamente se suspenderán las citas programadas, las cuales se podrán reagendar en próximas fechas.

Dichos hospitales son: los hospitales General “Agustín O’Horán”, Materno-Infantil, de la Amistad Corea-México y Psiquiátrico de Yucatán, todos ubicados en Mérida; el General de Valladolid y San Carlos en Tizimín, así como los comunitarios de Peto y Ticul.

A su vez, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) informó que hoy sus oficinas, módulos de atención y pago laborarán hasta las 15:00 horas, en tanto que mañana únicamente se contará con el servicio de atención a fugas.

Atención en el IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que mañana se brindará atención en las áreas de Urgencias y Hospitalización, mientras que las oficinas administrativas y consulta externa (familiar y de especialidades) no laborarán, ya que este día es inhábil conforme a la Ley Federal del Trabajo.

Prestarán servicios de Urgencias la Unidad de Medicina Familiar No. 13 (Chuburná), No. 20 (Caucel), No. 57 (La Ceiba), No. 58 (calle 42 sur), No. 59 (Pacabtún) y No. 60 (Juan Pablo II), durante las 24 horas del día.

También otorgarán servicio de Urgencias los Hospitales Generales de Sub-Zona (HGSZ) No. 3, en Motul; No. 5, en Tizimín; y No. 46, en Umán; así como los hospitales generales regionales No. 1 “Lic. Ignacio García Téllez” y el No. 12 “Lic. Benito Juárez”, ambos en Mérida.

Los servicios en las oficinas administrativas delegacionales, guarderías y Centros de Seguridad Social reanudarán actividades el jueves en los horarios habituales de oficina.