Incendios forestales han consumido más de 900 hectáreas en Yucatán

De acuerdo con el informe más reciente de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), con corte al 1 de junio, este año, los 17 incendios forestales reportados han consumido más de 900 hectáreas (has) en Yucatán.

La información indica que, de enero a junio de 2023, los 17 siniestros registrados consumieron en total 942.18 hectáreas, de las cuales, 548.77 has son de tipo arbustivo, 129.25 herbáceo, y 264.16 arbóreo.

Yucatán se ubica entre las entidades con menor número de incendios registrados en esta temporada. Lidera la lista Baja California Sur con dos siniestros, en segundo lugar se encuentra Baja California, con tres y, en tercero, Tamaulipas, con 10. El cuarto sitio es para Campeche, con 16 y en quinto se ubica Yucatán, con 17 incendios forestales.

Los estados con mayor número de siniestros son Jalisco, con 859; Estado de México, con 829; Ciudad de México, con 680; Michoacán, 369; Puebla, 292; Chiapas, 240; Chihuahua, 225; Durango, 223; Tlaxcala, 157; y Veracruz, con 154. Entre estos estados se concentra el 83% del total de incendios en territorio nacional que, de enero a junio, es de 4 mil 832 siniestros forestales, informó la Conafor.

Estos incendios han afectado una superficie de 368 mil 817.02 hectáreas, en los 32 estados de la república mexicana.

De este total, el 95% de la superficie afectada correspondió a vegetación de tipo herbáceo y arbustivo y el 5% restante a la de tipo arbóreo.

Los estados con mayor superficie afectada son: Jalisco, con 119,580.07 hectáreas; Nayarit, con 36,611.53 has; Durango, 35,377.43 has; Oaxaca, 31,655.73 has; Chiapas, 22,165.72; Chihuahua, 19,180.61; Estado de México, 16,477.77; Guerrero, 13,685.89; Sonora, 12,423.21; y Michoacán, con 10,712.34 hectáreas. Estas entidades concentran el 86% del total nacional, en cuanto a superficie siniestrada este año.

Del total nacional de incendios forestales, 661 correspondieron a ecosistemas sensibles al fuego, en una superficie de 42 mil 712.95 hectáreas, de acuerdo con la información de la Conafor.

