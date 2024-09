Yucatán, entre los estados más afectados por incendios forestales

El incendio registrado el 14 de agosto en Sisal, comisaría de Hunucmá, consumió un total de 850 hectáreas de la selva baja caducifolia (tipo de selva en la que los árboles pierden sus hojas durante la época seca), con lo cual, Yucatán se ubica entre las entidades con mayor superficie afectada durante este año, reveló la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Informó que del 16 al 22 de agosto en todo el país se presentaron cinco incendios forestales es un total de mil 775 hectáreas (has) consumidas. En este período, uno de los siniestros ocurrió en Yucatán.

De acuerdo con el informe de la Gerencia de Manejo del Fuego de la Conafor, en este 2024, los 29 siniestros ocurridos en Yucatán consumieron 19 mil 389.14 hectáreas, de las cuales, 4 mil 185.91 son de tipo arbóreo; 10 mil 725.81 has de tipo arbustivo, y 4 mil 477.43 has de tipo herbáceo.

La Conafor indicó que, en lo transcurrido de 2024, en México ya se registraron 7 mil 771 incendios forestales que han afectado a una superficie de un 1 millón 383 mil 787.95 hectáreas.

Del total de superficie afectada por estos siniestros, 72 mil 372.5 hectáreas corresponden al tipo arbóreo, así como 467 mil 516.56 de tipo arbustivo (pequeños árboles) y 843 mil 898.89 son de tipo herbáceo (maleza) y hojarascas.

Las entidades federativas con mayor número de incendios ocurridos son el Estado de México, con mil 182; mil 036, en la Ciudad de México; 948, en Jalisco; 851, en Michoacán; 503, en Chihuahua; 451, en Chiapas; 414, en Puebla; 347, en Durango; 262, en Oaxaca, y 237 en Guerrero.

La Península de Yucatán es la región menos afectada del país: el Estado se ubica está en el lugar 28 de la tabla nacional con los 29 siniestros registrados; Campeche en la posición 27, con 30 incendios y Quintana Roo en el peldaño 19, con 55 incidentes.

De acuerdo con los datos acumulados del 1 de enero al 22 de agosto de 2024, los estados con mayor superficie afectada son: Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Durango, Quintana Roo y Sinaloa, que representan el 83% del total nacional.

En cuanto a la superficie afectada en la región, Quintana Roo ocupa el noveno lugar de la tabla nacional, con 59 mil 844.69 has, Campeche está en la posición 13, con 27 mil 666.61 has, y Yucatán en el peldaño 14, con 19 mil 389.14 41 has.