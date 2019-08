Incentivemos... Las relaciones positivas

La sociedad exige que seas positivo y hagas cambios que ayuden a sumar en la estrategia. Está de más mencionar que una excelente relación siempre traerá con ella muy buenos resultados en todos los aspectos, incluyendo los personales y laborales. Cuando formas un equipo de trabajo, siempre encuentras personas que trabajan y son como los deportistas de alto rendimiento, esto es, que se auto exigen, comprometidas, disciplinadas y que aprenden más cada día. No hay lugar para gente tóxica si quieres crecer y desarrollarte como persona, marca, empresa o lo que sea.

Aquí cinco acciones a realizar para ayudarte a formar y participar en relaciones que ayuden a multiplicar tus resultados:

1.- Reconocer.- Siempre reconoce al personal que colabora contigo. Un reconocimiento parte desde una palmada en el hombro, un elogio con palabras, una felicitación. La gente necesita motivación para estimularse en ocasiones y estar contenta con lo que hace y con quien lo hace.

2.- Aceptar.- Hay que ser empático con las personas, tienes que ponerte en los zapatos de los demás para poder aceptarlos como son. Adáptate y saca lo mejor de todos y cada uno de tus colaboradores. Acepta a las personas como son, empezando por aceptarte a ti mismo.

3.- Expresar.- Da a conocer tus pensamientos, sentimientos y opiniones. La forma en la que te expreses siempre tendrá que ser con respeto, y ese respeto incluye también saber escuchar a tus compañeros. Si todos están en el mismo canal, siempre lograrás una excelente comunicación con tu equipo y, a su vez, mayor probabilidad de conseguir las metas.

4.- Hablar con la verdad.- No inventes ni busques excusas, habla con la verdad y directamente, no le des vuelta a las cosas. Una persona sincera y honesta será por siempre mejor vista y aceptada que alguien deshonesto. Las mentiras piadosas no existen.

5.- Aprender.- De todas las relaciones se aprende algo, incluyendo las tóxicas. Hay que aprender a crecer, a pedir y a dar ayuda, a resolver las situaciones que se presenten, a compartir conocimientos y responsabilidades, a confiar en las personas.

Solo te queda actuar y dejar de hablar, pues esto te llevará a lograr mejores resultados, tanto en lo individual como en lo grupal. Se trata de construir y sumar, para así poder multiplicar y, a su vez, dividir. Nunca dudes de tus capacidades, ni las de tu gente, sé fuerte y decidido, procura siempre tener a tu alrededor gente positiva que crezca contigo y por ti.