Aumenta la inclusión laboral de personas con discapacidad en Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.-Hace 30 años, en 1992, se implementó el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de promover sus derechos y asegurar su bienestar, una de las maneras de hacerlo es con la inclusión de este sector de la población en al campo laboral.

La discapacidad dificulta que las personas desempeñen alguna actividad de manera normal, pero no por ello son incapaces de participar y desarrollarse en el sector laboral, con ciertas restricciones de acuerdo al nivel y tipo de discapacidad que tengan.

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Discriminación 2017 (Enadis), entre las principales problemáticas que a diario enfrentan estas personas se encuentran las calles inadecuadas, las aceras intransitables para ellos, debido al sinfín de obstáculos que hay en ellas, además el transporte limita su movilidad y la falta de oportunidades para que puedan encontrar trabajo.

En Yucatán, desde que se creó el Instituto para la Inclusión de Personas con Discapacidad de Yucatán (Iipedey) desde hace poco más de 3 años, ha logrado que 120 personas con alguna discapacidad se integraran al sector laboral.

La titular de esta dependencia estatal, María Teresa Vázquez Baqueiro, dijo que las personas trabajan en diferentes áreas y niveles productivos, en labores de oficina, administrativas y producción; la finalidad es que permanezcan en la empresa y que además consigan un crecimiento profesional de acuerdo a su perfil laboral.

Precisó que una sola compañía, la cual distribuye carne de cerdo, contrató a más de 83 empleados para sus negocios; pero el Iipedey vienen realizando un trabajo permanente con cerca de 15 empresas que emplean a personas con discapacidad y las vacantes que ofrecen las puede ocupar alguien con limitaciones visuales, auditivas, motriz, intelectual, psicosocial o talla baja, etc.

“Durante muchos años se consideró que el mejor lugar para una personas con capacidades diferentes era la casa, porque estarían bien cuidados y no tendrían problemas, además, no se les percibía como alguien que pudiera salir a la calle, ir al colegio, trabajar, emprender, realizar actividades fuera de su domicilio, que se trasladará de un sitio a otro en el transporte público”, expuso.

La funcionaria estatal explicó que el código de la Administración Pública en Yucatán ya consideraba que al menos el 3 por ciento de la plantilla laboral de Ayuntamientos y del Gobierno del Estado tendrían que considerar la contratación de personas con limitaciones.

“Esta transición ha sido complicada, en los primeros tres años, en lo que se creaba el instituto se trabajó al interior del Gobierno del Estado, desde el 1 de enero del 2019 hasta ahora, en las 70 dependencias con las que cuentan se hizo un importante trabajo para hacerles entender que los servicios que brinden tenían que ser para todos para las personas que no pueden ver, escuchar, hablar o caminar”, indicó.

Vázquez Baqueiro detalló que este año están trabajando muy de cerca con los ayuntamientos, “yo te ayudo para que puedas ir transitando en esta inclusión laboral con discapacidad al interior de tu ayuntamiento dependencia de Gobierno”.

Destacó que los municipios de Umán, Tekax, Motul, Progreso, Ticul, Peto y Espita tienen oficinas específicas para trabajar la inclusión de personas con discapacidad desde una perspectiva de más allá de entregar una despensa.

“Según la ley el 3 por ciento de la plantilla laboral en los ayuntamientos deben ser personas con alguna discapacidad, es un tema que se tiene que cumplir para que sea inclusiva, se tiene que formar a la misma persona con discapacidad, buscar el perfil para donde realmente pueda aportar su capacidad, no se trata de dar becas, no es llenar un porcentaje por llenarlo, no encasillarlo como personas que no aporte y solo estén por obligación, sino que aportará lo mejor de sus capacidades en el lugar donde entrará a laborar”, platicó.

