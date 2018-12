Candelario Robles/MÉRIDA El costo del refresco embotellado registró un incremento en promedio de uno a cuatro pesos en todas las presentaciones, alza que impacta principalmente a tienditas de la equina donde estos productos representan el 40 por ciento de sus ventas al día, informó la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope).

Desde este miércoles las tiendas de conveniencia, los supermercados, los pequeños comercios y las tienditas de la esquina ajustaron el precio de los refrescos embotellados entre 10 y 40 por ciento, dependiendo de la zona de la ciudad.

Por ejemplo, un refresco embotellado adquirido en una tienda conveniencia en el centro de la ciudad registro un incremento de un peso, ese mismo producto en el sur de la ciudad subió tres pesos.

Los más afectados a estos incrementos son las tienditas.

El ajuste al costo de los refrescos embotellados es el segundo que se registra este año, pues en marzo pasado ya había repuntado entre 50 centavos y un peso.

La dirigente de la Canacope, Landy Pech Pérez, confirmó el incremento en el costo de los refrescos embotellados en Mérida, y atribuyó el alza a las elevadas tarifas de energía eléctrica que impacta al sector comercio desde el arranque de año y que se acentuó en los últimos meses.

La dirigente de los pequeños comerciantes señaló que este incremento golpea directamente a las tienditas de la esquina debido a que los refrescos son los principales productos que venden.

Añadió que la principal afectación que tendrán es que al subir el costo de los proveedores, la mayoría de los pequeños comerciantes no tienen recursos para comprar el mismo volumen de producto con el nuevo precio, “por lo que al no tener stock suficiente de este producto en sus anaqueles sus ventas ya no serán las mismas, sobre todo en esta temporada navideña que es cuando más se consumen refrescos”.