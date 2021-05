Indecisión... asesina de oportunidades

Mi total respeto y admiración a todas aquellas personas que van tomando decisiones en su vida, sin importarles si al final fueron malas o buenas, solo las tomaron y la vida siguió. Pero te voy a decir algo que es peor que tomar una mala decisión, y esto es, ¡no tomar ninguna! La indecisión es un mal que nos aqueja y no nos permite avanzar en absolutamente nada en la vida. Es como ir dejando círculos abiertos que solo se van sumando a la lista larga de pendientes que no resolvemos porque no cortamos de tajo algo o porque no sabemos qué decidir sobre una situación. Por eso es de suma importancia, si nos encontráramos en un punto de indecisión, realizar este proceso que nos aligerará la carga muy probablemente para aterrizar lo que queremos.

Aquí te menciono 5 pasos para que puedas tomar una decisión:

1.- Identifica la situación.- Si es un problema en lugar de una situación, probablemente requiera mayor e inmediata atención para resolver. Así es que tienes que identificar el problema o situación real, no el que tú crees que es. Si crees que es un problema tus ingresos bajos, estás mal, el verdadero problema es lo que haces para conseguir esos ingresos. Reestructura la fuente.

2.- Enlista alternativas de solución.- Realiza una lista de todas las soluciones posibles, sin importar cuánto costarán en tiempo, dinero o esfuerzo, solo soluciones que creas probables. Analiza la lista y deshecha las que de plano consideres que no son factibles y quédate con las que determines sean factor de solución al problema o situación.

3.- Determina costos.- Investiga cuánto te cuesta cada una de las alternativas con las que te quedaste al final. A veces no trae costos de dinero, pero sí de otro tipo en tu vida, así que puedes incluir en la lista “pros y contras” de cada una para poder enriquecer los elementos que te ayudarán a tomar la decisión.

4.- Elige la mejor opción.- Con la lista de pros y contras, más costos en mano, ya tienes las herramientas necesarias para tomar tu decisión. Te recuerdo que no hablamos de precio aquí, no está en juego necesariamente y siempre el factor dinero, esa es solo una información añadida. En ocasiones tus decisiones tendrán más peso en el factor humano, social, espiritual, etc.

5.- Implementa y evalúa.- Por último solo queda poner en acción tu elección y seguir adelante. Detente de tiempo en tiempo para poder evaluar los resultados de dicha decisión. Así sabrás si redefines o sigues con el plan actual.