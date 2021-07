Da 'empujoncito' Yucatán a crías de tortuga que normalmente solo anidan en costas de Veracruz y Tamaulipas

PROGRESO, Yuc.- En un hecho sin precedentes en Yucatán, se realizó la liberación de 56 crías de tortuga de la especie Lora, la cual normalmente anida en las costas de los estados de Veracruz y Tamaulipas, resultado de las acciones que el Gobierno del Estado emprende en materia de conservación y protección del medio ambiente y la fauna que lo habitan.

Por instrucciones del gobernador Mauricio Vila Dosal, la titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), Sayda Rodríguez Gómez, participó junto con voluntarios y personal de los Gobiernos estatal, federal y municipal en la liberación en la playa de Yucalpetén de las pequeñas tortugas, las cuales eclosionaron en la mañana del 1 de julio.

Vale la pena mencionar que en mayo pasado, de forma inédita, una tortuga de esta especie fue detectada anidando en la playa del puerto de Progreso, por lo que personal del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar) Número 17 resguardó a las crías desde que estaban en sus huevos en el campamento tortuguero del mismo centro de estudios el cual, con apoyo de voluntarios, monitorea y vigila la zona costera.

Trabajo de equipo

Acompañada del director del Cetmar Número 17, Carlos León Alemán, y la directora general de la asociación civil Pronatura Península de Yucatán, María Andrade Hernández, Rodríguez Gómez destacó la importancia de que la sociedad conozca el gran trabajo que se realiza en favor de estas especies desde el Programa de Tortugas Marinas del Comité de Conservación y Protección de las Tortugas Marinas del estado (Coctomy), el cual es presidido por la SDS y el cual cuenta con el apoyo de las todas instituciones mencionadas para su éxito.

“Porque no solo se trata de personal de los tres órdenes de gobierno, sino también de organizaciones no gubernamentales y del sector educativo que están contribuyendo para llevar a cabo acciones para preservar y conservar a las tortugas marinas, no sólo en Yucatán, sino que también para toda la Península”, expresó la funcionaria federal.

Ante voluntarios y personal de los tres órdenes de Gobierno, Rodríguez Gómez indicó que se calcula que sólo una de cada mil tortugas que llega al mar, cuando alcanza la edad adulta, regresa a la misma playa de donde emergió de la arena, lo cual demuestra la asombrosa capacidad de memorizar que tienen estos quelonios y por lo que se espera que las tortugas recién liberadas, en un futuro, puedan retornar a tierras yucatecas.

Por su parte, el director del Cetmar Número 17, Carlos León Alemán, reconoció la importancia del trabajo coordinado entre las instituciones públicas, la academia y la sociedad civil que existe en el estado, “pues para los yucatecos el cuidar de las tortugas es un sentido de identidad y pertenencia, ya que en la costa cada año se espera a las tortugas marinas para cuidarlas y ayudarlas a llegar al mar para preservar esta emblemática especie”.

Numeralia

En lo que corresponde a la temporada 2021, hasta el 30 de abril, el programa de tortugas marinas en Yucatán tiene el registro de 52 nidos de la especie Carey, distribuidos en tres campamentos de manejo estatal, los cuales están ubicados en Sisal, donde se registran 32 nidos; en Telchac Puerto, 18; y en Dzilam de Bravo, 2 nidos.

En estos lugares se trabaja con el apoyo de 73 voluntarios que en su gran mayoría son jóvenes originarios de estas comunidades, lo que asegura un sentido de pertenencia y responsabilidad con la especie.

Hay que recordar que en las playas de Yucatán anidan 3 de las 7 especies de tortugas marinas, que son la Carey, tortuga Blanca y tortuga Caguama, las cuales se encuentran protegidas por las Normas Oficiales Mexicanas NOM. 059-SEMARNAT-2010 y la NOM. 162-SEMARNAT-2012.

La temporada de anidación de tortugas inicia en el mes de abril y termina en la tercera semana del mes de noviembre, teniendo como periodos específicos la fase de anidación de abril a agosto y el periodo de eclosión que se presenta normalmente de junio a noviembre.

El Gobierno del Estado, desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), continuará fortaleciendo las acciones en materia de gestión y protección ambiental que permitan incrementar la presencia de estas especies en nuestras costas y avanzar hacia un Yucatán más próspero y sustentable.

Al evento realizado en las instalaciones del Centro vacacional Costa Club del ISSTEY, que contó con todas las medidas de sanidad estipuladas por la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), acudieron representantes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Yucatán (PROFEPA), de la Policía Ecológica del municipio de Progreso y especialistas en mamíferos marinos de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), así como elementos de grupos de voluntarios de los clubes de protección de la tortuga marina de la zona de Progreso.

